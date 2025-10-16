Cine y TV

Jesús, luz del mundo

La vida de Jesús relatada desde la perspectiva del apóstol Juan.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 09:56

Título original: Light of the World

Dirección: Tom Bancroft y John J. Schafer

Guion: David Armstrong y Drew Armstrong

Elenco: Ian Hanlin, Benjamin Jacobson, Vincent Tong, Michael Benyaer, David Kaye, Ceara Morgana, Peter New, Richard Newman, Rebekah Schafer

Calificación: Apta para todo público

Duración: 91 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:10 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 15:15; 17:00 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:30; 19:40 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:15; 15:00; 16:45 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:10; 15:00 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30; 15:15; 17:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 14:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:45; 19:25 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:45; 19:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 16:45 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00; 19:00 (en español). Solo sábado y domingo, 15:00 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 14:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).