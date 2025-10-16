Jesús, luz del mundo

Título original: Light of the World
Dirección: Tom Bancroft y John J. Schafer
Guion: David Armstrong y Drew Armstrong
Elenco: Ian Hanlin, Benjamin Jacobson, Vincent Tong, Michael Benyaer, David Kaye, Ceara Morgana, Peter New, Richard Newman, Rebekah Schafer
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Apta para todo público
Duración: 91 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:10 (en español).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 15:15; 17:00 (en español).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:30; 19:40 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:15; 15:00; 16:45 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).
*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:10; 15:00 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30; 15:15; 17:00 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 14:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:45; 19:25 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:45; 19:15 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 16:45 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00; 19:00 (en español). Solo sábado y domingo, 15:00 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 14:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).