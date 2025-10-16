La tortuga roja

Título original: La tortue rouge
Dirección: Michaël Dudok de Wit
Guion: Michaël Dudok de Wit y Pascale Ferran
Calificación: Apta para todo público
Duración: 80 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:50 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 18:00; 21:30 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 16:30 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:20 (en español).