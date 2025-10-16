Cine y TV

La tortuga roja

Un hombre queda varado en una isla luego de un naufragio y todos sus intentos de escapar son frustrados por una misteriosa tortuga marina de color rojo.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 09:58

Título original: La tortue rouge

Dirección: Michaël Dudok de Wit

Guion: Michaël Dudok de Wit y Pascale Ferran

Calificación: Apta para todo público

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Duración: 80 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:50 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 18:00; 21:30 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 16:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:20 (en español).