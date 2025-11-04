“Musas eternas”: un homenaje a las grandes actrices del cine clásico en Cine de Barrio

La primera función del mes estará dedicada a Katharine Hepburn, una de las leyendas más admiradas del Hollywood dorado. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de “La reina africana” (1951), dirigida por John Huston, en dos horarios: 19:00 y 21:00.

Ambientada durante la Primera Guerra Mundial, la película narra la historia de una misionera y un capitán de barco que se ven obligados a unir fuerzas para escapar a través de un río africano en medio del conflicto. Entre la aventura, el peligro y la tensión, surge entre ellos una relación tan inesperada como profunda.

El filme fue reconocido con el Óscar al Mejor Actor para Humphrey Bogart, y obtuvo nominaciones a Mejor Actriz (Katharine Hepburn), Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, consolidando su lugar entre los grandes títulos del cine clásico.

Las entradas tienen un costo de G. 40.000 e incluyen una copa de vino al finalizar la función, además de un voucher para un trago de cortesía en Koggi. Las proyecciones se realizarán en Cine de Barrio (Defensa Nacional 737, barrio Las Mercedes).