FMK cantará en la costanera de Encarnación, mientras en el Carnaval Encarnaceno actuarán Brenno & Matheus

Un apasionante fin de semana espera a los amantes del ritmo urbano y moderno en la ciudad de Encarnación, con dos eventos que se realizarán en simultáneo y con presencia de grandes exponentes internacionales de la música. La variada agenda permitirá a los turistas elegir entre eventos de calidad que permitirán un goce pleno de la noche encarnacena.

El sábado 17 de enero dará inicio el Festival Brahma Music, el cual traerá cinco sábados de música con acceso libre y gratuito en el sector de los monumentos al Molino y Silo Harinero San José, en la Costanera República del Paraguay. Un gran escenario permanecerá montado hasta el 14 de febrero al costado de la playa más popular de la capital del verano.

La primera gran noche hará su presentación el trapero argentino de música urbana, Enzo Sauthier, quien lleva el nombre artístico FMK. El artista canta principalmente música urbana, fusionando trap, pop y ritmos latinos, destacándose por sus letras emotivas y pegadizas y su habilidad para la composición, abarcando desde lo melódico hasta sonidos más experimentales como el afrobeat, siendo un referente clave en la escena argentina y latinoamericana.

Las próximas fechas programadas serán el 24 de enero, con el DJ set de Bresh; el 31 de enero, Damas Gratis; el 7 de febrero, Kchiporros; y el 14 de febrero, un artista sorpresa.

Carnaval con presencia internacional

El Carnaval Encarnaceno 2026 iniciará también este sábado 17 de enero y se extenderá por cinco sábados en adelante. Aparte del espectáculo propio de la mayor fiesta del país, en esta edición estarán presentes reconocidos artistas nacionales e internacionales.

La noche inaugural contará con la presentación del grupo brasileño de funknejo, Brenno & Matheus. Son un exitoso dúo de música sertaneja/funknejo, compuesto por Vitor Yago Gonçalves (Brenno) y Felippe Augusto Beienke (Matheus), conocidos por mezclar estilos y ganar popularidad nacional tras el hit viral “Descer pra BC” en 2024, uniendo brega funk con sertanejo para hablar de la ciudad de Balneário Camboriú. Son originarios de Astorga y residen en Maringá, Paraná, destacando por su fuerte presencia digital en redes como TikTok.

Para las próximas jornadas estarán con concierto en vivo dentro de la pista del Carnaval: para el sábado 24 de enero, Rumberos; el 31 de enero, Verduleros; el 7 de febrero, DJ set Kaili; y el 14 de febrero, DJ set Cami Flecha.

Las entradas para el evento están disponibles en boletería del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente llamado Sambódromo de Encarnación. Tienen costos desde G. 20.000 en adelante y cada noche estarán habilitadas 17.000 entradas.