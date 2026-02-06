¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Las novedades de la semana en plataformas de streaming incluyen el estreno en Latinoamérica de una serie de romance canadiense que se convirtió en un fenómeno internacional y varias otras propuestas románticas, además de suspenso y el regreso de los emblemáticos Muppets.

Series

Más que rivales (HBO Max)

Uno de los grandes éxitos televisivos del momento llega a la plataforma de HBO, un drama romántico deportivo sobre dos jugadores profesionales de hockey que viven una acalorada rivalidad sobre el hielo y un intenso romance fuera de él. Protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie.

Salvador (Netflix)

Una serie española de suspenso en la que un hombre descubre que su hija está involucrada en una organización neonazi, e intenta infiltrarse en el grupo para rescatarla. Con Luis Tósar y Claudia Salas.

Los Muppets: Un show especial (Disney+)

Un nuevo especial televisivo de los icónicos Muppets, con la clásica mezcla de actos de comedia, música y caos que siempre los ha caracterizado. El especial cuenta con la cantante Sabrina Carpenter como invitada especial.

El abogado del Lincoln, temporada 4 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie basada en las novelas de Michael Connelly sobre un audaz abogado que defiende inusuales casos en la ciudad de Los Ángeles. Protagonizan Manuel García Rulfo y Neve Campbell.

Las leonas (Netflix)

Una serie francesa de acción y comedia sobre un grupo de mujeres que deciden disfrazarse de hombres para realizar un asalto bancario que acaba poniéndolos en la mira no solo de la policía, sino de personas mucho más peligrosas. Con Rebecca Marder y Zoé Marchal.

Unfamiliar (Netflix)

Una serie alemana de suspenso en la que una pareja de ex espías es alcanzada por los fantasmas de sus respectivos pasados y deben hacerles frente y finalmente ser honestos el uno con el otro. Protagonizada por Susanne Wolff y Felix Kramer.

Películas

Ella McCay (Disney+)

Una comedia dramática en la que una joven política debe balancear su vida profesional, en medio de una ambiciosa campaña electoral, con un caótico entorno familiar Con Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani y Ayo Edebiri, dirigida por James L. Brooks.

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (Netflix)

Un drama romántico coreano sobre una estudiante que despierta cada día sin recuerdos del día anterior, y debe reiniciar cada día su relación con un tímido compañero de clases. Protagonizan Shin Si-ah y Choo Young-woo bajo la dirección de Kim Hye-young.

La meta es el amor (Amazon Prime Video)

Una comedia romántica en el que una mujer y su expareja compiten por el puesto de presentador principal en el programa televisivo matutino más importante de Nueva York. Con Kelly Rowland y Method Man, dirigida por Linda Mendoza.

¡Uf! ¿Solo amigos?

Una comedia romántica sudafricana sobre una mujer que debe lidiar con sus celos cuando su mejor amigo de toda la vida aparece con una pareja. Protagonizada por Katlego Lebogang y Siya Sepotokele, dirigida por Johnny Barbuzano.

La reina del ajedrez (Netflix)

Un documental sobre una joven húngara prodigio del ajedrez que desafió a Garry Kaspárov, considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Dirigido por Rory Kennedy.