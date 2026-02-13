San Valentín: películas “hot” para elevar la temperatura

Seleccionamos seis títulos que desafían las convenciones y proponen una mirada intensa sobre el erotismo, el poder y la identidad. Aquí te contamos de qué tratan y dónde puedes encontrarlas:
Challengers (2024)
Dirección: Luca Guadagnino.
Reparto: Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist.
Dónde ver: Prime Video.
En este drama de alta tensión, la historia gira en torno a una joven cuya carrera en el tenis se trunca por una lesión. Guadagnino explora la atracción y competitividad entre la exjugadora y dos tenistas que luchan por conquistarla, creando una atmósfera donde el deporte es el escenario para un complejo juego de seducción.
Babygirl (2024)
Dirección: Halina Reijn.
Reparto: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas.
Dónde ver: Apple TV y Prime Video.
Nicole Kidman interpreta a una alta ejecutiva que inicia un romance prohibido con un pasante. La cinta explora las dinámicas de autoridad y la búsqueda del placer sin frenos, ofreciendo un relato crudo sobre la vulnerabilidad, lejos de los clichés comerciales.
Desire (2017)
Dirección: Diego Kaplan.
Reparto: Pampita, Mónica Antonópulos, Guilherme Winter.
Dónde ver: MUBI y Google Play Películas.
Esta producción argentina se sumerge en la liberación sexual a través del reencuentro de dos hermanas durante una boda. La trama deriva en un intercambio de parejas que pone a prueba los límites del deseo y los vínculos familiares con una marcada estética erótica.
Un método peligroso (2011)
Dirección: David Cronenberg.
Reparto: Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo Mortensen.
Dónde ver: Netflix.
Basada en hechos reales, analiza las turbulentas relaciones entre Carl Jung, Sigmund Freud y Sabina Spielrein. La película sitúa la pulsión sexual en el centro del debate clínico, mostrando cómo el deseo puede desestabilizar incluso a las mentes más brillantes de la psiquiatría.
Pobres criaturas (2024)
Dirección: Yorgos Lanthimos.
Reparto: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe.
Dónde ver: Disney+.
Una reinterpretación moderna de Frankenstein que utiliza el sexo como motor de descubrimiento personal. A través de Bella Baxter (Emma Stone), Lanthimos reivindica el goce como herramienta de libertad frente a las normas sociales.
Saltburn (2023)
Dirección: Emerald Fennell.
Reparto: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike.
Dónde ver: Disney+.
El erotismo aquí se mezcla con la obsesión y la lucha de clases. Fennell utiliza la química entre Barry Keoghan y Jacob Elordi para retratar un deseo oscuro que busca no solo el cuerpo, sino la posesión del estatus y la vida ajena.