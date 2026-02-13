San Valentín: películas “hot” para elevar la temperatura

Seleccionamos seis títulos que desafían las convenciones y proponen una mirada intensa sobre el erotismo, el poder y la identidad. Aquí te contamos de qué tratan y dónde puedes encontrarlas:

Challengers (2024)

Dirección: Luca Guadagnino.

Reparto: Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist.

Dónde ver: Prime Video.

En este drama de alta tensión, la historia gira en torno a una joven cuya carrera en el tenis se trunca por una lesión. Guadagnino explora la atracción y competitividad entre la exjugadora y dos tenistas que luchan por conquistarla, creando una atmósfera donde el deporte es el escenario para un complejo juego de seducción.

Babygirl (2024)

Dirección: Halina Reijn.

Reparto: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas.

Dónde ver: Apple TV y Prime Video.

Nicole Kidman interpreta a una alta ejecutiva que inicia un romance prohibido con un pasante. La cinta explora las dinámicas de autoridad y la búsqueda del placer sin frenos, ofreciendo un relato crudo sobre la vulnerabilidad, lejos de los clichés comerciales.

Desire (2017)

Dirección: Diego Kaplan.

Reparto: Pampita, Mónica Antonópulos, Guilherme Winter.

Dónde ver: MUBI y Google Play Películas.

Esta producción argentina se sumerge en la liberación sexual a través del reencuentro de dos hermanas durante una boda. La trama deriva en un intercambio de parejas que pone a prueba los límites del deseo y los vínculos familiares con una marcada estética erótica.

Un método peligroso (2011)

Dirección: David Cronenberg.

Reparto: Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo Mortensen.

Dónde ver: Netflix.

Basada en hechos reales, analiza las turbulentas relaciones entre Carl Jung, Sigmund Freud y Sabina Spielrein. La película sitúa la pulsión sexual en el centro del debate clínico, mostrando cómo el deseo puede desestabilizar incluso a las mentes más brillantes de la psiquiatría.

Pobres criaturas (2024)

Dirección: Yorgos Lanthimos.

Reparto: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe.

Dónde ver: Disney+.

Una reinterpretación moderna de Frankenstein que utiliza el sexo como motor de descubrimiento personal. A través de Bella Baxter (Emma Stone), Lanthimos reivindica el goce como herramienta de libertad frente a las normas sociales.

Saltburn (2023)

Dirección: Emerald Fennell.

Reparto: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike.

Dónde ver: Disney+.

El erotismo aquí se mezcla con la obsesión y la lucha de clases. Fennell utiliza la química entre Barry Keoghan y Jacob Elordi para retratar un deseo oscuro que busca no solo el cuerpo, sino la posesión del estatus y la vida ajena.