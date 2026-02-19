Entre plumas y picos

Título original: Goldbeak

Dirección: Dong Long y Nigel W. Tierney

Guion: Robert N. Skir, Jeff Sloniker y Vivian Yoon

Calificación: Apta para todo público

Duración: 94 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 16:20 (en español). Premier , 16:20 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:05; 17:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:00; 16:15 (en español).