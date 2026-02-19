Cine y TV
19 de febrero de 2026 - 11:50

Fui forastero

Fui forastero película

Las vidas de cuatro extraños chocan en el mar Mediterráneo: un soldado, un contrabandista que busca salvar a su hijo, un guardia costero griego y un poeta que busca volver a casa.

Por ABC Color

Título original: I Was a Stranger

Dirección: Brandt Andersen

Guion: Brandt Andersen

Elenco: Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy, Ziad Bakri, Constantine Markoulakis, Jason Beghe, Ayman Samman, Massa Daoud

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 104 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:20 (en español); 13:00; 15:10; 19:30; 21:40 (subtitulada).