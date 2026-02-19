Cine y TV
19 de febrero de 2026 - 11:51

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Tras despertar de un coma de cuatro años, una asesina retirada que busca hacer pagar a sus viejos compañeros por la muerte de su familia.

Por ABC Color

Dirección: Quentin Tarantino

Guion: Quentin Tarantino

Elenco: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Michael Madsen, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, Michael Parks, Chiaki Kuriyama, Gordon Liu, Michael Bowen

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 275 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:00 (subtitulada). Premier, 21:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 20:50 (subtitulada).