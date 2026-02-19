Lector omnisciente: La profecía

Título original: 전지적 독자 시점

Dirección: Kim Byung-woo

Guion: Kim Byung-woo y Lee Jeong-min (basado en una novela de singNsong)

Elenco: Ahn Hyo-seop, Lee Min-ho, Chae Soo-bin, Shin Seung-ho, Nana, Kwon Eun-seong, Jisoo, Park Ho-san

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Para mayores de 13 años

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duración: 116 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:00 (en español); 14:20; 22:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 17:20; 21:40 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 16:45 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:00; 15:15 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:20; 20:20 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:50; 17:10 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:25 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 17:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:50 (en español).