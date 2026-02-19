Líbralos del mal

Título original: Keeper

Dirección: Osgood Perkins

Guion: Nick Lepard

Elenco: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Birkett Turton, Glen Gordon, Logan Pierce, Eden Weiss, Tess Degenstein

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 99 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:10 (en español); 19:50; 22:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 15:20; 19:40 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:45; 19:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 15:40; 17:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:15; 15:15; 17:15; 19:15 (en español); 21:15 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 15:10; 19:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:45 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 16:45 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:30; 21:30 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:40 (en español).