¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana trae a plataformas de streaming suspenso y romance, acción, comedia y dramas de la vida real, en historias provenientes de España, Suecia, Estados Unidos y muchos otros destinos.

Películas

Cortafuego (Netflix)

Un thriller español en el que una familia queda atrapada en un bosque durante un devastador incendio forestal y deben hallar la forma de sobrevivir y escapar de las llamas y de una amenaza impensada. Con Belén Cuesta y Enric Auquer, dirigida por David Victori.

Jurassic World: Renace (HBO Max)

Luego de su exitoso paso por cines el año pasado, llega a streaming la más reciente entrega de la saga Jurassic World, en la que un grupo de mercenarios guía una expedición científica a una isla habitada por dinosaurios que inevitablemente sale mal. Protagonizan Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, y dirige Gareth Edwards.

Pavana (Netflix)

Un drama romántico surcoreano en el que un grupo de personas encuentra el amor y un nuevo significado a la vida mientras trabajan en un gran depósito. Con Ko Ah-sung y Byun Yo-han bajo la dirección de Lee Jong-pil.

El vínculo sueco (Netflix)

Un drama histórico sueco sobre un burócrata de la Cancillería de Suecia que operó en secreto para salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Henrik Dorsin y Sissela Benn, dirigida por Thérèse Ahlbeck y Marcus Olsson.

Series

56 días (Amazon Prime Video)

Una serie de suspenso basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard. El relato sigue a una pareja que inicia una intensa relación luego de conocerse por casualidad. Cincuenta y seis días después, la policía descubre un cuerpo no identificado en el apartamento del hombre y debe esclarecer el crimen. Protagonizada por Dove Cameron, Avan Jogia y Karla Souza.

Lo último que me dijo, temporada 2 (Apple TV)

Regresa esta serie estadounidense de suspenso sobre una mujer que busca a su esposo desaparecido, uniendo fuerzas con su hijastra, a quien a penas conocía. Con Jennifer Garner, Angourie Rice, Aisha Tyler y Nikolaj Coster-Waldau.

El agente nocturno, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie de acción sobre un agente del FBI que debe descubrir una infiltración en los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos. Protagonizan Gabriel Basso y Luciane Buchanan.

Portobello (HBO Max)

Una miniserie italiana de suspenso en la que un popular presentador televisivo es acusado de tener vínculos con un esquema de narcotráfico de la Mafia. Con Fabrizio Gifuni y Lino Musella.

La ley de Las Vegas (Netflix)

Una serie animada para adultos sobre un abogado poco exitoso de Las Vegas que descubre una forma inusual de comenzar a ganar casos cuando hace equipo con una ilusionista. Con las voces de Adam Scott y Janelle James.

La octava familia (Disney+)

Una serie turca de comedia dramática que sigue a los miembros de una de las familias más adineradas del mundo mientras intentan mantener a flote su negocio de chalecos antibalas. Protagonizada por Haluk Bilginer y Hazal Kaya.