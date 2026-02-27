¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana en plataformas de streaming, Drive to Survive regresa para traer todo el drama de la última temporada de Fórmula 1, mientras series como Monarch: Legado de monstruos o Scrubs también vuelven con nuevos episodios.

Series

Monarch: Legado de monstruos, temporada 2 (Apple TV)

Nuevos episodios de esta serie del universo de las recientes películas de Godzilla y Kong, que sigue los esfuerzos de una agencia internacional secreta por controlar y contener los desastres causados por gigantes prehistóricos que van resurgiendo en la Tierra tras la aparición de Godzilla. Protagonizada por Anna Sawai, Kiersey Clemons, Wyatt Russell y Kurt Russell.

Formula 1: Drive to Survive, temporada 8 (Netflix)

Regresa la serie documental que ofrece una mirada detrás de los boxes a los pilotos y equipos que compiten en Fórmula 1, la competencia de deporte motor más desafiante del mundo. Los nuevos episodios exploran los acontecimientos de la temporada 2025.

Scrubs, temporada 10 (Disney+)

Una nueva temporada de esta serie de comedia médica que sigue las desventuras de un grupo de médicos y estudiantes de medicina en un hospital universitario. Con Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke.

Baki-Dou: El samurái invencible (Netflix)

Una continuación de la adaptación del icónico manga Baki de Keisuke Itagaki. En esta nueva historia, Baki y otros de los mejores peleadores del planeta deben hacer frente a uno de los más célebres guerreros de la historia, el samurái Musashi Miyamoto, quien regresa de la muerte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paradise (Disney+)

Un thriller post-apocalíptico que trascurre tres años después de una catástrofe mundial y sigue a un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos mientras intenta esclarecer el asesinato del presidente mientras se refugiaba en un búnker subterráneo. Protagonizan Sterling K. Brown, Julianne Nicholson y James Marsden.

Agentes del misterio, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie coreana sobre un grupo de investigadores que se enfrentan a una variedad de fenómenos paranormales. Con Lee Hye-ri y Kim Do-hoon.

Todo por un pato (Netflix)

Una miniserie alemana de comedia en la que un rapero vuelve a su pueblo natal para el funeral de su madre y descubre que tiene un hijo adolescente. Protagonizada por Anton Schneider y Sky Arndt.

Películas

El engaño (Amazon Prime Video)

Una película de acción y aventuras que trascurre en el siglo XIX y sigue a una pirata retirada que debe defender a su familia cuando uno de sus viejos colegas la rastrea buscando venganza. Con Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban, dirigida por Frank E. Flowers.

Leo y Lou (Netflix)

Un drama español sobre una niña que se fuga de un centro de acogida y acaba reclutando la ayuda de un hombre amargado para llegar hasta una competencia de pesca. Protagonizan Julia Sulleiro e Isak Férriz bajo la dirección de Carlos Solano.

Sisu: Camino a la venganza (HBO Max)

Una secuela del filme finlandés de acción Sisu (2022). Luego del final de la Segunda Guerra Mundial, el excomando finlandés Aatami Korpi intenta reconstruir su vida, pero acaba enfrentado a tropas rusas que buscan venganza contra él. Con Jorma Tommila, Richard Brake y Stephen Lang, dirigida por Jalmari Helander.

En un abrir y cerrar de ojos (Disney+)

Un drama estadounidense de ciencia ficción que explora la historia del mundo a través de tres historias interconectadas. Con Kate McKinnon, Rashida Jones y Daveed Diggs, dirigida por Andrew Stanton.

Acusada (Netflix)

Un drama indio de suspenso en el que una prestigiosa ginecóloga ve su vida derrumbarse cuando es acusada de una inconducta sexual. Protagonizada por Konkona Sen Sharma y dirigida por Anubhuti Kashyap.

Paul McCartney: Man on the Run (Amazon Prime Video)

Un documental que ofrece una mirada íntima a la vida del cantante Paul McCartney y su esposa Linda luego de la separación de The Beatles. Dirigido por Morgan Neville.