“Narciso” llega a los cines: los actores hablan de su experiencia en la película paraguaya

“Creo que es el día que más esperábamos. Tener la posibilidad de que acá en Paraguay se vea una historia muy nuestra, con esta producción que estuvimos haciendo hace un par de años”, expresó el actor Diro Romero, quien interpreta al magnético Narciso Arévalos.

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Para el actor, este segundo largometraje de Marcelo Martinessi (“Las Herederas”) significa “traer un poco la memoria al presente, pero para que no se vuelva a repetir”.

“Estamos viendo en los últimos tiempos unas cosas muy oscuras que están pasando, a nivel mundial inclusive, y nosotros no estamos ajenos acá en Paraguay. Es para abrir más los ojos y estar más atento, sobre todo para eso”, indicó.

La trama de “Narciso” transcurre en Asunción a finales de la década de 1950, cuando el rock and roll comienza a irrumpir en la escena local. El deseo y la libertad se chocan de frente con la represión de un régimen autoritario que comienza a instalarse.

En este sentido, la actriz Margarita Irún exclamó que nunca más debe haber represión. La actriz señaló que Goya, el personaje que interpreta, “es una sobreviviente”.

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“Ella sabe que su espacio ella tiene que cuidar porque o sino va a ser absorbida por el régimen”, acotó.

Manuel Cuenca, quien interpreta al propietario de la radio “Lulú” Bermúdez, afirmó que en “Narciso” se trató de “reconstruir todo un mundo que prácticamente ya no existe”, señaló en relación a la emisora.

Afirmó que, sobre todo para los jóvenes, el radioteatro va a ser una novedad. “Yo muy de jovencito llegué a relatar un radioteatro cuando faltó un relator, generalmente los relatores tenían unas voces impresionantes”, comentó.

Sostuvo que “lo interesante en la película es que el radioteatro es una metáfora de lo que el país está pasando”. “Es decir, que vemos dentro de la radio toda la realidad social y política de ese tiempo. Eso es lo interesante, esas dobles lecturas que la película tiene”, acotó.

Cuenca señaló que, en las reuniones preparatorias de la película, tuvieron la oportunidad de escuchar algunas de esas antiguas obras de radioteatro, de la mano del actor y director teatral Alberto Sánchez Pastor, quien también es parte del equipo que narra la historia de “Drácula”.

“Él llegó a hacer radioteatros, él es el heredero”, remarcó, en relación al hijo de la destacada pareja de actores Roque Sánchez y Graciela Pastor.

En cuanto al proceso de rodaje, Diro afirmó que “fue bastante intenso”, con jornadas que empezaban a las cuatro de la tarde y terminaban en las primeras horas del día.

“El equipo que había era muy humano, muy lindo, las escenas también nos llevaban a emociones fuertes, a compenetrarnos mucho entre nosotros. Había como una contención entre nosotros”, expresó.

Manuel Cuenca también resaltó la camaradería que se vivió en el rodaje y comentó que cuando viajaron a Berlín, para el estreno mundial del filme, “le preguntaron a Marcelo si vivíamos todos juntos”.

“Había tanta familiaridad entre nosotros y los paraguayos somos muy ruidosos, muy expresivos y muy cariñosos”, añadió.

Margarita Irún, que ya había estado en la Berlinale con “Las Herederas”, afirmó que esta experiencia fue muy diferente. También comentó emocionada el encuentro que tuvo con una periodista alemana, que la reconoció y le pidió autografiar una revista con la imagen de la anterior película.

La actriz Natalia Cálcena comentó que, al momento de construir su personaje fue utilizando las imágenes de referencia y mirando las costumbres del día a día. Afirmó que un personaje así requería que sea “más contenido todo” en su corporalidad.

Por su parte, Diro afirmó que Narciso tenía esa libertad a la hora de moverse, de vestirse, de romper esquemas.

“Hay un doble trabajo físico y sicológico -menos en Narciso- porque todos aparentamos ser lo que no somos, porque la sociedad era muy estricta. Todos los personajes tenían una máscara ante los demás y todo un drama adentro”, remarcó Manuel Cuenca.

“Todos sabemos como actores que es bastante difícil expresar dos cosas contradictorias y esa es la riqueza de esta película. Y la riqueza del trabajo actoral”, añadió.

Dando forma a Drácula

Arturo Fleitas, quien reside en Uruguay hace más de dos décadas, se mostró emocionado por venir a Paraguay a presenciar el estreno de “Narciso”, donde encarna al Drácula.

Recordó que durante el rodaje hizo tanto calor al punto que se descompensó, pero se sintió muy cuidado por todo el equipo.

Fleitas señaló la importancia que tuvieron el equipo de maquillaje y peinado, con la guía de Marcelo Martinessi y del director de fotografía Luis Arteaga, a la hora de caracterizar al personaje al que de a poco empezó a ver en su rostro.

“Es muy grande el ver aparecer un personaje, además de un personaje tan conocido”, expresó el actor.

Afirmó que todo el equipo “era muy macanudo” y que con la troupe del radioteatro formaron “una especie de familia”.

Belén Vierci fue parte de este equipo y destacó que para ella fue una gran emoción trabajar en su debut cinematográfico con experimentados actores como Arturo Fleitas y Alberto Sánchez Pastor.

“La energía de Arturo, él me contagiaba y llegábamos a ciertos puntos de emoción. Alberto me daba tips fuera de cámara para la voz, para impostar y lograr ese dramatismo que buscábamos”, comentó.

En cuanto a su rol como productora asociada, Belén Vierci afirmó que se dio a partir de la amistad que tiene hace muchos años con el productor Sebastián Peña Escobar, su interés en esta historia y la manera que tiene Marcelo Martinessi para contarla.

“Él cuenta todo de una forma tan poética, tan metafórica, no explícita, te deja pensando. Hay siempre una subtrama, un subtexto...”, remarcó.

Finalmente, Arturo Fleitas subrayó que “el mensaje de las escenas de Drácula va por debajo, es subterráneo y le toca al espectador”.