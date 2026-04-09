09 de abril de 2026 - 12:21

Primer vistazo a “Ray Gunn”, nueva película animada del creador de “Los Increíbles”

"Ray Gunn" es la primera película de Brad Bird desde "Los Increíbles 2" (2018).Netflix

Netflix presentó hoy las primeras imágenes de la película animada “Ray Gunn”, la nueva creación del cineasta estadounidense Brad Bird, el galardonado realizador de “El gigante de hierro” (1999), “Ratatouille” (2007) y las dos entregas de “Los Increíbles” (2004 y 2018) de Pixar.

Por Kike Sosa

Ray Gunn será una película de misterios y ciencia ficción que trascurrirá en un mundo retrofuturista habitado por humanos y extraterrestres, y seguirá a un detective que investiga un complot que involucra a alienígenas, un asesinato y a una celebridad.

Se trata de un proyecto que Brad Bird – cuya filmografía incluye también películas no animadas como Misión Imposible: Protocolo fantasma (2011) o Tomorrowland (2015) - ha intentado producir desde la década de 1990.

En la versión original en inglés de la película prestarán sus voces Sam Rockwell (Los tipos malos 2), Scarlett Johansson (Jurassic World: Renace) y Tom Waits (Licorice Pizza).

Netflix anunció que estrenará Ray Gunn este año, pero la fecha exacta de su estreno aún no ha sido anunciada.

