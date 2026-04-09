Vuelve el cine paraguayo con “Narciso”, lo nuevo de Marcelo Martinessi

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, y el estreno más destacado de la semana es sin duda Narciso, la nueva película del cineasta paraguayo Marcelo Martinessi, realizador de la galardonada Las herederas (2018).

Narciso es un drama de época que trascurre en la década de 1950 y sigue a un joven apasionado por el rock & roll que enfrenta las presiones de la vida bajo el opresivo régimen dictatorial que comenzaba a afianzarse en Paraguay.

La película es protagonizada por Diro Romero e incluye también en su elenco a Manuel Cuenca, Margarita Irún, Arturo Fleitas, Nahuel Pérez Biscayart, Natalia Cálcena, Belén Vierci, Mona Martínez, Alberto Sánchez Pastor, Aníbal Ortiz, entre otros.

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Se trata del segundo largometraje de Marcelo Martinessi, cuyo filme debut, Las herederas, fue un éxito de crítica y conquistó dos Osos de Plata en el prestigioso Festival de Cine de Berlín.

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Narciso tuvo su estreno mundial este año precisamente en la Berlinale, donde se alzó con el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci).

Cartelera: Horarios de “Narciso” en cines de Paraguay

Romance y terror

Otro estreno destacado de la semana es El drama, una comedia negra que gira en torno a una pareja que está a punto de casarse, pero una revelación inesperada días antes de su boda pone en peligro su relación.

La película es protagonizada por Robert Pattinson (Mátate, amor) y Zendaya (Desafiantes), y dirigida por Kristoffer Borgli (El hombre de los sueños).

Cartelera: Horarios de “El drama” en cines de Paraguay

Finalmente, también se estrena hoy el filme sueco de terror Streaming paranormal, que sigue a dos mujeres que presentan un programa sobre casos paranormales en la web y acaban en medio de un fenómeno sobrenatural durante una expedición a un lugar donde se hacía cacería de brujas en el siglo XVII.

Protagonizan Ava Nikodell y Rebecka Enholm, y dirige Daniel DiGrado.

Cartelera: Horarios de “Streaming paranormal” en cines de Paraguay

BTS en la pantalla grande

Los fans del k-pop tienen una cita imperdible este fin de semana en salas de Cinemark, donde se transmitirá en vivo este sábado el concierto que brindará ese día el mundialmente popular grupo BTS en Goyang, Corea del Sur, una de las primeras presentaciones de la gira mundial “Arirang” de la banda.

El próximo sábado también se transmitirá en vivo el concierto de BTS que tendrá lugar ese día en Tokio, Japón.