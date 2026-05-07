Marcos Cáceres, el paraguayo que trabajó en la serie “Menem” y es ganador de un Premio Platino

Los Premios Platino, que reconocen a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica, celebraron esta mañana su acto de apertura en uno de los salones del gran complejo Xcaret. En este evento se entregaron las primeras estatuillas cuyos ganadores se dieron a conocer hace un par de semanas.

Entre los que subieron al escenario está el paraguayo Marcos Cáceres, quien junto con Dolores Giménez, recibieron el premio al Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie por su trabajo en “Menem”, la producción argentina estrenada por la plataforma Prime Vídeo.

Marcos nació en Ciudad del Este y fue a vivir con su mamá a Buenos Aires, Argentina. Comentó que, tras abandonar la carrera de Medicina, a través de un amigo paraguayo que es peluquero comenzó su camino en el peinado para producciones audiovisuales.

“Él me mostró y me dijo ¿te gustaría trabajar conmigo en una peli? Yo no entendía nada. Aprendí y encontré este mundo espectacular en el cual podés crear todo", comentó a ABC.

Marcos afirmó que hasta ahora “Menem” ha sido el proyecto más difícil en el que le tocó estar. “Uno por la época, imaginate que son en el 94, 95, 96. Yo tenía dos años, para ese entonces yo vivía en Paraguay y esto sucedió en otro país”, señaló.

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Agregó que “a través de mucha investigación” y de “muchas pruebas” fueron creando la caracterización de los personajes de esta serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani.

“Al principio al personaje lo lográbamos en cuatro horas y no podíamos tener a Leo Sbaraglia sentado durante cuatro horas. Lo pudimos reducir a dos horas, fue muy difícil pero quedó increíble y acá estamos en los Platino recibiendo el premio”, afirmó en relación a la caracterización del ex presidente argentino Carlos Menem.

Cáceres detalló que para el personaje de Zulema Yoma, interpretado por Siciliani, señaló que utilizó pelucas realizadas por Eugenia Palafox. “Yo siento que ella es como la que me da el mármol para el escultor, me hace unas pelucas increíbles, con las cuales yo hago los peinados”, indicó.

“Fue todo también a través de investigación y pruebas porque no fue fácil hacer esos peinados y que se sostengan durante el rodaje de 17 horas”, agregó.

Para Marcos hacer peinados para producciones audiovisuales es “un mundo soñado”, que vive y ama todos los días. En este sentido, expresó su gran alegría por recibir este reconocimiento.

“Que parte del mundo vea tu trabajo. Yo sé que mi laburo lo puede ver una persona en China, en Japón, en Paraguay, en cualquier parte del mundo. Que lo valoren, lo reconozcan y te digan ‘tomá, esto es tuyo’ por lo que lograste, no podés creer, es espectacular. Es un reconocimiento que te alimenta el alma”, agregó.

El sueño de trabajar en Paraguay

Sostuvo que le encantaría poder trabajar en alguna producción en Paraguay, mientras comentó que está muy atento al cine que se realiza en nuestro país.

“Me encantaría ir a trabajar a mi tierra, a mi país, para estar comiendo todos los días lo que me encanta que es el mbeju, el so’o apu’a, la chipa, el vori-vori, todo lo que se pueda comer de allá y el tereré”, expresó.

También afirmó que está dispuesto a aguantar el intenso calor “por amor al arte”, para poder escuchar el guaraní y disfrutar del acento paraguayo.

Producciones de Argentina, Brasil y España entre los primeros ganadores

Entre los primeros galardonados de esta XIII edición de los Premios Platino están la película brasileña “O agente secreto”, la producción argentina “Belén” y las películas españolas “Sîrat”, “Sorda” y “El cautivo”.

En el apartado de las series también se ha consagrado la serie argentina “El eternauta”, así como la producción española “Anatomía de un instante”.

Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino, señaló que a lo largo de su trayectoria este reconocimiento “ha destacado la excelencia creativa y el talento que une a los 23 países de Iberoamérica”.

“Los Platino nacieron con una vocación muy clara. Poner en común y en valor nuestras historias, nuestras voces y nuestra capacidad de narrar desde la diversidad de culturas y sensibilidades”, agregó.

La gran gala de los Premios Platino se celebrará este sábado 9 de mayo, a las 22:00 (hora de Paraguay) en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret. Reconocidas figuras del audiovisual iberoamericano serán parte de este evento, que contará con la conducción de Cayetana Guillén Cuervo y Carlos Torres.

Entre los nominados se encuentra la película paraguaya “Bajo las banderas, el sol”, que compite por el Platino al Mejor Documental. El filme estará representado por su director Juanjo Pereira.

También se ha confirmado que el evento contará con los números musicales del español Manuel Carrasco, el colombiano Camilo y la argentina María Becerra.

En Paraguay, la transmisión en vivo se podrá ver a través del canal de cable TNT, la plataforma de streaming HBO Max y del canal de aire Trece.