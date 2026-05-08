Premios Platino 2026: estos son los ganadores elegidos por el público

En la antesala de la gran ceremonia de los Premios Platino, que se llevarán a cabo este sábado 9 de mayo en Xcaret, en la Riviera Maya de México; hoy se dio a conocer a los elegidos por el público.

Emma Juncó, directora de marketing y marca de Iberia, fue la encargada de anunciar que la producción española “Los domingos”, fue la elegida por el público como Mejor Película de Ficción Iberoamericana.

El largometraje, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, acerca de una joven que decide ingresar a un convento también consagró a Patricia López Arnaiz en la categoría de Mejor Interpretación Femenina.

El Platino del Público a la Mejor Interpretación Masculina fue para el actor brasileño Wagner Moura por “O agente secreto”.

“Chespirito, sin querer queriendo” se impuso como la Mejor Miniserie o Teleserie Iberoamericana. En tanto, el público eligió al actor español Álvaro Morte como el ganador del premio a la Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en “Anatomía de un instante”.

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El premio a la Mejor Interpretación Femenina en miniserie o teleserie fue para la española Candela Peña por “Furia”.

¿Qué esperar de la gran gala de los Premios Platino?

Este sábado a partir de las 22:00 (hora de Paraguay) se llevará a cabo la XIII edición de los Premios Platino. Este año será en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret en la Riviera Maya de México, con un importante desfile de artistas.

El cineasta paraguayo Juanjo Pereira ya se encuentra en México para acompañar a su película “Bajo las banderas, el sol”, que opta por el Premio Platino al Mejor Documental.

Entre las principales nominadas de esta edición están la película argentina “Belén”, la española “Los domingos” y la brasileña “O agente secreto”.

En el apartado de las series parte como favorita la argentina “El eternauta”, seguida por la española “Anatomía de un instante”.

Entre los nominados que serán parte de esta gala están Guillermo Francella, que recibirá el Premio Platino de Honor; Dolores Fonzi, Javier Cámara, Kleber Mendonça Filho, Mariana Rondón, Paulina Gaitán, Maité Ugas, Miguel Conde y otros.

También estarán celebridades como Alfredo Castro, Ana de la Reguera, China Suárez, Maxi Iglesias, Diego Boneta, Edgar Ramírez, Juan Minujín, Juan Pablo Medina, Ludwika Paleta, Lux Pascal, Michel Brown, Nico Furtado, Valeria Mazza, entre otros.

La gala contará además con las presentaciones musicales del español Manuel Carrasco, la argentina María Becerra y el colombiano Camilo.

La premiación, organizada por Egeda y Fipca, se podrá ver en vivo a través del canal de cable TNT, la plataforma de streaming HBO Max y el canal de aire Trece.