Premios Platino 2026: “El agente secreto” y “El eternauta” conquistan los principales premios

La cantante argentina María Becerra fue la encargada de abrir la ceremonia de los Premios Platino, que en su edición XIII tuvo nuevamente como escenario al Teatro Gran Tlachco de Xcaret.

Figuras del audiovisual iberoamericano se dieron cita para esta premiación, que coronó en la categoría de miniseries o teleseries a la producción argentina “El eternauta”. La misma otorgó, apenas iniciada la ceremonia, el Platino al Mejor creador de miniserie o teleserie a Bruno Stagnaro.

También le dio a Ricardo Darín el Premio Platino a la Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie, además del Premio Platino a la Mejor miniserie o teleserie.

De esta manera, la serie estrenada en la plataforma Netflix y basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, sumó siete reconocimientos con los obtenidos anteriormente en las categorías de interpretación masculina de reparto (César Troncoso), interpretación femenina de reparto (Andrea Pietra), dirección de montaje y efectos especiales.

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En tanto, la actriz mexicana Paulina Gaitán obtuvo el Premio Platino a la Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie por su trabajo en “Las muertas”.

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El premio a la Mejor Película de Animación fue a manos de la película dominicana “Olivia & las Nubes”, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat.

En tanto, la película brasileña “Apocalípsis en los trópicos”, dirigida por Petra Costa, se impuso en la categoría de Mejor Documental donde competía la producción paraguaya “Bajo las banderas, el sol”, dirigida por Juanjo Pereira.

El cantante colombiano Camilo se hizo presente en escena, junto a un gran despliegue de músicos para interpretar “Una vida pasada”, una canción con ritmo de salsa.

Los presentadores Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo rindieron un homenaje a las telenovelas, antes de dar paso al nueva categoría Mejor teleserie de larga duración, que fue a manos de la producción brasileña “Beleza Fatal”.

Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino, fue el responsable de presentar el Premio Platino de Honor al artista argentino Guillermo Francella, destacando su carrera en el teatro, el cine y la televisión.

“El mejor de los mimos, muchas gracias. Me hacen muy feliz”, expresó Francella al recibir la estatuilla en medio de una ovación de la audiencia. “La pasión no garantiza el éxito, pero le da sentido al camino”, agregó y rememoró sus frases de la película “El secreto de sus ojos”, en las que señalaba que el hombre puede cambiar de todo, menos de pasión.

La película española “Sorda”, dirigida por Eva Libertad, conquistó el Premio Platino a la Mejor Ópera Prima. También para España irá el Premio Platino a la Mejor Comedia Iberoamericana, que quedó en manos de “La cena”, dirigida por Manuel Gómez Pereira.

El cantante español Manuel Carrasco también se hizo presente en la ceremonia ofreciendo un segmento musical con la canción “Qué bonito es querer”.

A lo largo de la gala artistas como Natalia Reyes, Diego Boneta y Griselda Siciliani destacaron con poesía a los distintos elementos de la naturaleza como el aire, el fuego y el agua; en coincidencia con el gran entorno natural del parque que albergó la ceremonia.

La joven actriz española Blanca Soroa fue la ganadora del Premio Platino a la Mejor interpretación femenina por su trabajo en “Los domingos”, mientras que el Premio Platino a la Mejor interpretación masculina fue para el brasileño Wagner Moura por “El agente secreto”.

De esta manera, la película brasileña abrió una racha en la que, de la mano de Kleber Mendonça Filho, sumó las estatuillas de Mejor Guion y Mejor Dirección. También la de Mejor Película de Ficción Iberoamericana.

De esta manera, el filme ambientado en tiempos de la dictadura brasileña conquistó un total de siete reconocimientos, al sumar los tres que ya obtuvo en la gala previa a este evento en las categorías de Música original, Dirección de montaje y Dirección de Arte.

Antes del cierre de la gala, un número que combinó el ritmo mexicano del son jarocho y el flamenco español, anunció que los Premios Platino volverán en 2027 a la ciudad de Madrid, España; donde ya se han realizado varias ediciones de este certamen organizado por Egeda y Fipca.