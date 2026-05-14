Estrenos de Netflix, Disney+ y Prime Video: Qué ver este finde largo en Paraguay

Esta semana trae a plataformas de streaming una nueva adición al ‘Universo Cinematográfico Marvel’, un nuevo ‘spin-off’ de la serie española La casa de papel, nuevas temporadas de series como Devil May Cry o Rivales, y muchas otras novedades de varios rincones del mundo.

Especiales y películas

The Punisher: La última muerte (Disney+)

Una nueva presentación especial de una hora del ‘Universo Cinematográfico Marvel’ que gira en torno al expolicía devenido en justiciero clandestino Frank Castle, quien intenta vivir una vida de paz luego de su anterior cruzada, pero acaba viéndose obligado a volver a la acción cuando cae inesperadamente en conflicto con una jefa mafiosa. Protagonizada por Jon Bernthal y Deborah Ann Woll, dirigido por Reinaldo Marcus Green.

Good Omens: El final (Amazon Prime Video)

Un especial de 90 minutos que sirve como final de la serie Good Omens, basada en la novela homónima de Terry Pratchet y Neil Gaiman, sobre un ángel y un demonio que unen fuerzas para intentar impedir el Apocalípsis en la Tierra. Con David Tennant y Michael Sheen, dirigido por Rachel Talalay.

Goat (HBO Max)

Tras su reciente paso por cines, llega a streaming esta comedia deportiva animada que trascurre en un mundo habitado solo por animales, donde una joven cabra intenta convertirse en campeona de un deporte parecido al básquetbol. Con las voces de Caleb McLaughlin y Gabrielle Union, dirigida por Tyree Dillihay. Disponible el viernes.

Terrifier 3 (HBO Max)

Otra película que llega a streaming tras haber pasado hace poco por cines es la tercera entrega de la sangrienta serie de filmes de horror Terrifier. En esta nueva secuela, el payaso Art regresa para sembrar caos y muerte antes de Navidad. Protagonizan David Howard Thornton y Lauren LaVera bajo la dirección de Damiel Leone. Disponible el viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Series

Berlín y la dama del armiño (Netflix)

Un nuevo spin-off de la popular serie española de suspenso La casa de papel. El ladrón ‘Berlín’ reúne a su banda para planear un nuevo golpe: el robo de una obra de arte del legendario Leonardo da Vinci. Con Pedro Alonso, Michelle Jenner y Tristán Ullóa. Se estrena el viernes.

Entre padre e hijo (Netflix)

Un drama mexicano de suspenso en el que una abogada entabla una peligrosa relación sentimental con el hijo de su prometido, que revela secretos familiares perturbadores. Protagonizada por Pamela Almanza, Erick Elias y Graco Sendel.

Off Campus (Amazon Prime Video)

Una serie romántica estadounidense sobre la inesperada relación entre una estudiante universitaria de música y un jugador estrella de hockey. Con Ella Bright y Belmont Cameli.

Devil May Cry, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta adaptación animada de la popular serie de videojuegos del mismo nombre de Capcom, que gira en torno a Dante, un cazador de demonios que es él mismo en parte un ser sobrenatural.

Némesis (Netflix)

Una serie policial en la que un intrépido ladrón es perseguido por un tenaz detective de la Policía de Los Ángeles. Protagonizan Y’lan Noel y Matthew Law.

Rivales, temporada 2 (Disney+)

Regresa esta serie británica que trascurre en la década de 1980 y gira en torno al conflicto entre un poderoso magnate de la televisión y un exatleta convertido en político. Con David Tennant y Aidan Turner. La nueva temporada se estrena el viernes.

Almas gemelas (Netflix)

Un drama romántico japonés sobre un hombre que huye de Japón a Berlín, Alemania, luego de una tragedia, y conoce allí a un boxeador coreano en un encuentro que cambia las vidas de ambos. Protagonizada por Hayato Isomura y Ok Taec-yeon.

The WONDERfools (Netflix)

Una comedia coreana de ciencia ficción en la que un grupo de personas comunes y corrientes repentinamente obtienen superpoderes y se ven obligados a convertirse en defensores de los inocentes ante una catástrofe. Con Park Eun-bin y Cha Eun-woo. Se estrena el viernes.

No es lo que piensas (Amazon Prime Video)

Un drama romántico estadounidense sobre un pastor viudo con tres hijos y una mujer recién divorciada con dos hijos adolescentes, que afrontan juntos su nueva vida como padres solteros. Protagonizan Scott Foley y Erinn Hayes. Se estrena el viernes.

Gallitos, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie neerlandesa de comedia sobre cuatro amigos que intentan atravesar crisis de masculinidad y mantener a salvo sus relaciones y sus carreras profesionales. Con Jeroen Spitzenberger y Waldemar Torenstra.