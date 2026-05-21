Cine y TV
21 de mayo de 2026 a la - 09:45

El pasajero del Diablo

Una joven pareja en un viaje de carretera atestigua un accidente fatal, tras lo cual descubren que están siendo acechados por una entidad sobrenatural.

Por ABC Color

Título original: Passenger

Dirección: André Øvredal

Guion: T.W. Burgess y Zachary Donohue

Elenco: Jacon Scipio, Lou Llobel, Melissa Leo, Joseph Lopez, Bonni Dichone, June Clemons, Tony Doupe

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 94 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:50 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:15; 17:15; 21:45 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 16:00; 22:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 17:05 (doblada); 21:10 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 14:45; 22:20 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:40 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 14:45 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 16:45 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura), 20:30 (doblada); 22:10 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú, 17:00 (doblada).