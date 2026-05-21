21 de mayo de 2026 a la - 09:39

Hokum

Un escritor se hospeda en un hotel y descubre que inexplicables fenómenos paranormales se producen entre sus paredes.

Por ABC Color

Dirección: Damian McCarthy

Guion: Damian McCarthy

Elenco: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot, Florence Ordesh, Michael Patric, Will O’Connell, Brendan Conroy

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 107 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 22:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:10 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 14:55; 19:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:10 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 18:45 (doblada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 21:45 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú, 21:00 (doblada).