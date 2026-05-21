Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Dirección: Jon Favreau
Guion: Jon Favreau, Dave Filoni y Noah Kloor
Elenco: Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Dave Filoni, Steve Blum
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 132 minutos
-------------------------------------------------
3D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 18:00; 22:40 (doblada); 20:30 (subtitulada). XD, 13:00 (doblada); 16:00; 19:00; 22:00 (subtitulada). D-Box, 13:00; 18:00 (doblada); 16:00; 19:00; 22:00 (subtitulada). Premier, 20:30 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 15:50; 18:25 (doblada); 13:15; 14:15; 16:50; 19:25; 21:00 (subtitulada). Solo de jueves a domingo, 22:00 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 (doblada); 20:45 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (delSol Shopping), 13:00; 15:00; 17:30; 20:00 (doblada); 22:30 (subtitulada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 (doblada).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:40; 16:10; 18:40; 20:20 (doblada); 21:15 (subtitulada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:50; 18:25; 19:25 (doblada); 21:00; 22:00 (subtitulada). 4D, 13:30; 16:05; 18:40 (doblada); 21:15 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 15:00; 17:30; 18:40; 20:00; 21:15 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:00; 16:00; 18:30; 21:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 15:00; 17:30; 18:40; 20:00; 21:15 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 14:00; 16:45; 18:00; 19:15; 20:30; 21:45 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 15:00; 20:00 (doblada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 17:45; 20:50 (doblada). XD, 13:10; 18:40 (doblada); 21:30 (subtitulada).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:10; 15:40; 18:10; 20:40 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
2D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 15:00 (doblada); 14:00; 17:00; 19:30; 21:00 (subtitulada). D-Box, 15:00 (doblada); 21:00 (subtitulada). Premier, 14:00; 17:00 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:15 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 18:10; 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:30 (doblada); 21:30 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 14:45 (doblada). XD, 15:50 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura), 15:30 (doblada); 18:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú, 21:10 (doblada).