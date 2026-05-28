Estrenos en cines: el terror de ‘Backrooms’ lidera las novedades en cartelera

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a cines de Paraguay, entre las que destaca el filme de terror Backrooms, basada en la leyenda urbana de internet del mismo nombre.

La historia sigue a una terapeuta que se adentra en una surreal y laberíntica dimensión paralela en busca de uno de sus pacientes.

La película es dirigida por Kane Parsons, quien debuta como director de largometrajes con solo 20 años. Parsons publicó en YouTube, desde 2022, una serie web basada en el fenómeno Backrooms que sirvió para popularizar la leyenda urbana a nivel internacional.

El largometraje de Backrooms tiene como protagonistas a Chiwetel Ejiofor (La vieja guardia 2) y Renate Reinsve, nominada recientemente al premio Óscar a la mejor actriz por Valor sentimental.

Cartelera: Horarios de ‘Backrooms’ en cines de Paraguay

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Suspenso, drama y más terror

Otra novedad de la semana es el thriller británico de suspenso Zona de riesgo, en el que un grupo de ladrones busca aprovechar la evacuación de toda una zona de Londres debido al hallazgo de una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo un audaz golpe.

Protagonizan Aaron Taylor-Johnson (Exterminio: La evolución), Theo James (El mono), Gugu Mbatha-Raw (Loki) y Sam Worthington (Avatar: Fuego y cenizas) bajo la dirección de David Mackenzie (Legítimo rey).

Cartelera: Horarios de ‘Zona de riesgo’ en cines de Paraguay

También se estrena hoy el drama iraní Ella y su hijo, en el que una enfermera viuda emprende una peligrosa búsqueda de justicia luego de una tragedia que destroza a su familia.

La película es protagonizada por Parinaz Izadyar y dirigida por Saeed Roustayi.

Cartelera: Horarios de ‘Ella y su hijo’ en cines de Paraguay

Finalmente, otra propuesta de terror llega hoy a cines locales: Dolly, una producción estadounidense en la que una mujer es secuestrada por una persona enmascarada que quiere criarla como su hija.

Protagoniza Fabianne Therese y dirige Rod Blackhurst.

Cartelera: Horarios de ‘Dolly’ en cines de Paraguay

Continúa el ciclo Ghibli

En paralelo, Cinemark da continuidad esta semana a su ciclo de películas animadas del estudio japonés Ghibli con proyecciones del filme de 2013 El viento se levanta, del legendario director Hayao Miyazaki.

Se trata de una crónica, con elementos de ficción, de la vida del ingeniero aeronáutico Jiro Horikoshi, que explora su pasión por la aviación y su creación de máquinas que luego serían utilizadas para la guerra.

Cartelera: Horarios de ‘El viento se levanta’ en cines de Paraguay