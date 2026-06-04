Cine en Paraguay: He-Man y Scary Movie renuevan la cartelera

Tres nuevas películas llegan hoy, en el primer jueves de junio, a refrescar la cartelera de cine en Paraguay.

La saga Amos del Universo, nacida como una icónica línea de juguetes que luego fue adaptada a una popular serie animada de fantasía y se convirtió en un ícono de la cultura pop de la década de 1980 regresa en una nueva adaptación al cine.

El príncipe Adam, He-Man, lleva años viviendo en la Tierra, pero se ve obligado a tomar de nuevo la Espada de Poder y regresar al reino de Eternia para detener los planes del siniestro hechicero Skeletor.

Nicholas Galitzine (Las ovejas detectives) protagoniza como Adam, acompañado por Camila Mendes (Riverdale) como Teela, Idris Elba (Una casa de dinamita) como Duncan y Jared Leto (Tron: Ares) como Skeletor. El elenco incluye también a Alison Brie (Together), James Purefoy (The Witcher) y Morena Baccarin (Deadpool y Wolverine).

La dirección es de Travis Knight, realizador de películas como Kubo y la búsqueda samurái (2016) y Bumblebee (2018).

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Cartelera: Horarios de ‘Amos del Universo’ en cines de Paraguay

Llegan ‘Scary Movie’ y el final de ‘The Amazing Digital Circus’

Otro icónico regreso de décadas pasadas es el de la saga de parodias de cine de terror Scary Movie, que estrena hoy su sexta película luego de una pausa de más de diez años.

Como las entregas anteriores, esta nueva película da un giro cómico a algunos de los mayores éxitos del cine de horror de los últimos años, con parodias de filmes como Longlegs, Pecadores, Terrifier, La sustancia y, de nuevo, la saga Scream, entre otros.

Anna Faris, Regina Hall y Marlon Wayans, el trío protagónico de la saga, vuelven a protagonizar. Dirige Michael Tiddes (¿Y dónde está el fantasma?).

Cartelera: Horarios de ‘Scary Movie’ en cines de Paraguay

Finalmente, hoy se estrena también en cines de Paraguay The Amazing Digital Circus: El último acto, que marca el final de la popular serie animada de internet sobre un grupo de coloridos personajes atrapados en un surreal mundo digital a merced de una errática inteligencia artificial.

Cartelera: Horarios de ‘The Amazing Digital Circus: El último acto’ en cines de Paraguay