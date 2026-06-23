Cine de Barrio pone en marcha ciclos de formación y reflexión con Ticio Escobar y Milda Rivarola

“Ensayos en la pantalla con Ticio Escobar” se denomina el ciclo de formación que comenzará este jueves 25 en Cine de Barrio (Defensa Nacional 737 e/ Washington y Perú). El ciclo reunirá seis películas de distintas épocas y tradiciones, las cuales se presentarán el tercer jueves de cada mes.

“Desde la autobiografía poética hasta la precisión pictórica, pasando por el melodrama interior, la arquitectura obsesiva, la intensidad plástica y el lirismo descarnado, cada obra habilita una discusión sobre el cine como arte contemporáneo”, detallaron desde Cine de Barrio con respecto a este ciclo.

Señalaron además que este encuentro con el curador y crítico de arte Ticio Escobar busca “situar estas películas en un cruce entre cine, artes visuales y pensamiento crítico, atendiendo a su potencia estética y a su vigencia para mirar el presente”.

En tanto, el próximo 2 de julio se podrá en marcha el ciclo formativo “Mártires y masas: seis piezas de cine y revolución con Milda Rivarola”. En este espacio se presentarán algunas de las obras más influyentes del sacrificio individual y de la movilización colectiva en la historia del cine.

“A través de obras que abarcan desde el cine mudo hasta el documental contemporáneo, el programa examina cómo distintas tradiciones cinematográficas han configurado la relación entre cuerpo, ideología y multitud”, indicaron desde Cine de Barrio, a través de un comunicado.

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El ciclo abarcará desde el soviético Sergei Einsenstein, considerado uno de los pioneros del montaje cinematográfico, hasta la mirada política del cineasta estadounidense Oliver Stone.

Películas de Dreyer, Pontecorvo, Kalatozov y von Sternberg también serán parte de esta propuesta que se realizará el primer jueves de cada mes.

Remarcaron además que este ciclo apunta a interrogar “la capacidad del cine para construir, desestabilizar y reimaginar las figuras del mártir y la masa”.

Las inscripciones para cada uno de estos ciclos se realizan a través de la web de Cine de Barrio. El costo de cada uno de estos ciclos, para las seis sesiones, es de G. 360.000.