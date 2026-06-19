El cine vuelve al centro de Asunción: reabren salas en el Mall Excelsior

El corazón histórico de la capital recupera una de sus actividades culturales y de entretenimiento más extrañadas. A partir de este sábado 20 de junio, el microcentro de Asunción vuelve a contar con salas de cine activas mediante la apertura de la octava sucursal de la cadena Itaú Cinema Pop en el tradicional Mall Excelsior (Chile y Manduvirá).

Esta reapertura rompe con una larga ausencia de pantallas comerciales en el centro asunceno, una zona que durante décadas fue el epicentro de la actividad cinéfila del país y que, de forma progresiva, vio migrar su oferta cultural hacia otros polos de la ciudad.

Lea más: “Toy Story”: así evolucionó la emblemática saga de Disney y Pixar a lo largo de tres décadas

El último bastión del cine en el microcentro

Con esta inauguración, el complejo del Mall Excelsior se consolida como el único superviviente y dinamizador del sector cinematográfico en el casco histórico. La evolución del negocio del entretenimiento en Asunción muestra un panorama de cierres y traslados:

Las salas tradicionales de calle: Icónicos cines de la era dorada del centro, como el Yguazú , el Colón , el Victoria , el Granados o el Roma , cerraron sus puertas de forma definitiva hace años, dejando un vacío cultural en la zona.

El éxodo hacia los nuevos ejes urbanos: Durante las últimas dos décadas, las cadenas multisalas se concentraron casi exclusivamente en centros comerciales en auge, principalmente en la zona de Villa Morra.

En ese contexto, la reactivación de las salas del Mall Excelsior representa una alternativa clave para los habitantes y concurrentes habituales del microcentro, evitando el desplazamiento hacia la periferia corporativa de la capital.

Lea más: Cine en Paraguay: ‘Toy Story 5′ llega a las salas

Cartelera de apertura y horarios

El complejo inicia sus operaciones apostando fuertemente por el público familiar y los grandes estrenos internacionales de la temporada, destacando en su grilla la llegada de Toy Story 5.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los horarios confirmados para los primeros días de proyección (del 20 al 23 de junio) son los siguientes:

Toy Story 5 (3D - Castellano)

Funciones: 12:45 | 14:45 | 16:40 | 18:45 | 19:30 | 20:45

Domingo Matinal: 11:00

El Día de la Revolución (2D - Subtitulada)

Función: 21:30

Backrooms (2D - Castellano)

Función: 15:20

Scary Movie 6 (2D - Castellano)