Cine y TV
08 de julio de 2026 a la - 08:00

Premio Julie Banks: estas son las obras ganadoras del certamen para la creación documental

Ocho personas sonrientes en un escenario sosteniendo diplomas coloridos, con un hombre a la derecha hablando al público.
Las ganadoras del Premio Julie Banks posan en el escenario con sus certificados.Gentileza, DocPy

El Premio Julie Banks a la primera obra documental reveló a los ganadores de su primera edición. El concurso es organizado por la Asociación de Documentalistas del Paraguay (DocPy) y busca apoyar a nuevos realizadores.

Por ABC Color

En el marco de la conmemoración del Día del Documentalista, la asociación DocPy anunció a los ganadores de la primera edición del Premio Julie Banks a la primera obra documental. Además de los tres primeros lugares, se otorgaron tres menciones especiales.

“Guyra campana”, de Laila Bareiro; “Carla”, de Ruth Cáceres y “Rapoguive. Tirar el hijo de la raíz”, de Gabriela Benítez fueron elegidas por el jurado para ocupar los primeros lugares. Los proyectos recibieron G. 10 millones, 5 millones y G. 3 millones, respectivamente.

También serán parte de programas de formación y talleres colectivos, dentro de este impulso para jóvenes realizadores de entre 18 y 40 años.

El jurado del certamen también decidió otorgar menciones especiales a los proyectos: “Memorias de un cinero”, de Romina Aquino González; “Asunción, aeropuerto invisible”, de María E. Ávalos y “Complot 108″, de Mariajosé Lacarruba.

Julie Banks, productora y realizadora audiovisual.
Julie Banks, productora y realizadora audiovisual.

Este premio busca impulsar a cineastas emergentes que aborden la realidad paraguaya desde una perspectiva sensible y comprometida. A la vez, apunta a rendir tributo a la realizadora y gestora cultural Julie Banks, quien estuvo al frente de la primera Dirección Nacional del Audiovisual.

Hombre de pie en podio con chaqueta clara, hablando al público mientras señala una proyección de una fotografía en blanco y negro.
Un orador se presenta en el evento del Día del Documentalista mientras se proyecta una fotografía en blanco y negro de Mauricio Rial Banti.

La premiación se llevó a cabo en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, en el marco de un acto donde también se rindió un homenaje al cineasta Mauricio Rial Banti, fallecido a principios de este año.

Regina Rial Banti, hermana del director de “Tren Paraguay” y “Overava”, recibió la estatuilla en reconocimiento a su trayectoria. La escultura fue creada por Zuca Malky y Juan Pablo Pistilli.

Mujer con cabello rizado y blusa negra recibe un trofeo de hombre en blazer blanco, fondo oscuro y luz suave.
Regina Rial Banti recibe el un trofeo en memoria de su hermano Mauricio Rial.

El acto contó además con un momento musical a cargo de la cantautora Namse, quien interpretó “Pajarito colibrí”, cuya música sirvió de marco para una reflexión colectiva sobre el cuidado mutuo y la memoria.

El Día del Documentalista se conmemora cada 29 de junio en coincidencia con la fecha del fallecimiento de la cineasta Renate Costa Perdomo.