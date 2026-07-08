Premio Julie Banks: estas son las obras ganadoras del certamen para la creación documental

En el marco de la conmemoración del Día del Documentalista, la asociación DocPy anunció a los ganadores de la primera edición del Premio Julie Banks a la primera obra documental. Además de los tres primeros lugares, se otorgaron tres menciones especiales.

“Guyra campana”, de Laila Bareiro; “Carla”, de Ruth Cáceres y “Rapoguive. Tirar el hijo de la raíz”, de Gabriela Benítez fueron elegidas por el jurado para ocupar los primeros lugares. Los proyectos recibieron G. 10 millones, 5 millones y G. 3 millones, respectivamente.

También serán parte de programas de formación y talleres colectivos, dentro de este impulso para jóvenes realizadores de entre 18 y 40 años.

El jurado del certamen también decidió otorgar menciones especiales a los proyectos: “Memorias de un cinero”, de Romina Aquino González; “Asunción, aeropuerto invisible”, de María E. Ávalos y “Complot 108″, de Mariajosé Lacarruba.

Este premio busca impulsar a cineastas emergentes que aborden la realidad paraguaya desde una perspectiva sensible y comprometida. A la vez, apunta a rendir tributo a la realizadora y gestora cultural Julie Banks, quien estuvo al frente de la primera Dirección Nacional del Audiovisual.

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La premiación se llevó a cabo en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, en el marco de un acto donde también se rindió un homenaje al cineasta Mauricio Rial Banti, fallecido a principios de este año.

Regina Rial Banti, hermana del director de “Tren Paraguay” y “Overava”, recibió la estatuilla en reconocimiento a su trayectoria. La escultura fue creada por Zuca Malky y Juan Pablo Pistilli.

El acto contó además con un momento musical a cargo de la cantautora Namse, quien interpretó “Pajarito colibrí”, cuya música sirvió de marco para una reflexión colectiva sobre el cuidado mutuo y la memoria.

El Día del Documentalista se conmemora cada 29 de junio en coincidencia con la fecha del fallecimiento de la cineasta Renate Costa Perdomo.