¿Dónde ver las series y películas de Hayden Panettiere?

Hayden Lesley Panettiere ​fue una actriz, cantante y modelo estadounidense, conocida por sus papeles en series y películas en las que interpretó a personajes como Claire Bennet en la serie de TV Héroes, Kirby Reed en la franquicia de terror Scream y Juliette Barnes en Nashville. Falleció hoy, según un comunicado que dio a conocer su padre, Skip Panettiere.

La actriz enfrentó una dura batalla contra la depresión posparto, graves adicciones al alcohol y medicamentos, una relación de abuso doméstico, la pérdida de la custodia de su hija, la dolorosa muerte de su hermano y traumas de su infancia en Hollywood, episodios que reveló en sus memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning”.

La misma tuvo una carrera de más de tres décadas frente a las cámaras, siendo su primera actuación en un comercial en 1990, con apenas 11 meses para posteriormente convertirse en una estrella infantil con apenas 5 años, cuando obtuvo un papel regular en la telenovela “One Life to Live”, desde 1994 a 1997 y luego en la telenovela “Guiding Light” de 1997 a 2000.

Participó en Ally McBeal durante el año 2002, interpretando a Maddie Harrington en la quinta y última temporada. En Malcolm in the Middle interpretó a la manipuladora Jessica en un rol recurrente emitido entre los años 2003 y 2005.

Lea más: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/2026/08/16/los-demonios-escapan-del-infierno/

La carrera en el audiovisual de Panettiere

La regularidad en la interpretación de papeles en telenovelas se alternaron con papeles secundarios en algunas series televisivas, así como también tuvo un rol que definió la fase infantil de su carrera al dar voz en inglés a la princesa Dot en la película de Pixar “A Bug’s Life”, en 1998.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de las series y telenovelas, aportar su voz a películas de dibujos animados y videojuegos como la de Kairi en el videojuego “Kingdom Hearts”, en 2002, y “Kingdom Hearts II”, en 2005, la sabuesa Kate en la película animada “Alpha and Omega”, en 2010, Caperucita Roja en “Hoodwinked Too! Hood vs. Evil”, en 2011 y dio voz a Samantha en el popular videojuego “Until Dawn”, en 2015.

Protagonizó su primera película televisiva con “Tiger Cruise”, a los 15 años, en 2004 y su primer papel destacado en el cine fue en la cinta juvenil “Ice Princess”, en 2005, en la que compartió pantalla con la actriz Michelle Tratchtenberg, quien falleció en 2025, a los 39 años, por complicaciones de la diabetes mellitus.

Según recogen varios medios de comunicación, el momento estelar de la actriz se dio en la serie “Heroes”, emitida entre 2006 y 2010 y de la que de sus cuatro temporadas, la primera fue la mejor recibida por la crítica y el público.

Lea más: https://www.abc.com.py/espectaculos/cine-y-tv/2026/08/16/video-mira-los-primeros-5-minutos-de-lanterns-la-nueva-serie-de-hbo/

Nominaciones al globo de oro

“Heroes” es una serie sobre personas comunes y corrientes que descubren que tienen súper poderes que se estrenó dos años antes de “Iron Man” de Marvel, con Robert Downey Jr. La serie trajo de vuelta a los superhéroes de manera realista, sin tener trajes y capas, y en la que Panettiere interpretó a la porrista Claire Bennet, quien tiene el don de regenerar sus heridas, papel que la lanzó al estrellato.

Tras el éxito de “Heroes”, Panettiere se mantuvo activa, pero enfocada en su carrera musical, pero sin dejar de participar como actriz para dar voz a películas de dibujos animados, videojuegos y uno que otro papel secundario en películas de bajo presupuesto.

Un papel crucial en el regreso de Panettiere al mundo audiovisual fue cuando consiguió el papel la joven estrella de la música country Juliette Barnes, en la popular serie “Nashville”, emitida entre 2012 y 2018, por el cual fue nominada en dos oportunidades a los premios Globo de Oro, como mejor actriz secundaria en 2013 y 2014.

Panettiere dejó una hija de 11 años, Kaya, con su ex, Wladimir Klitschko, un exboxeador profesional ucraniano.

Lea más: https://www.abc.com.py/espectaculos/cine-y-tv/2026/08/13/estrenos-en-cines-de-paraguay-dinosaurios-suspenso-y-el-regreso-de-paw-patrol/

¿Dónde ver las series y películas de Panettiere?

Para quienes quieran revivir o conocer a la famosa actriz por sus papeles en las series y películas, te damos a conocer las plataformas de streaming en las que se pueden ver sus trabajos más importantes: