Los demonios escapan del infierno

En 1971, el temible cineasta británico Ken Russell estrenó una adaptación de Los demonios de Loudun, de Aldous Huxley, libro basado en un hecho real ocurrido en la Francia del siglo XVII. En Loudun, al suroeste de París, los hugonotes seguían resistiendo al catolicismo. Para extender este, que ya era la religión dominante en Francia, fueron enviadas diecisiete monjas ursulinas que, como toda la población del lugar, terminaron sucumbiendo al carisma y al talento oratorio del párroco Urbain Grandier.

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Con un arrollador Oliver Reed que no solo desata el deseo reprimido de las monjas a través de la flagelación sino que tiene sexo con la mitad del pueblo, y una Vanessa Redgrave en estado de gracia que lo acusa de posesión, asistimos a orgías heréticas y sueños blasfemos que, bajo la increíble dirección artística de Derek Jarman, enfurecieron a la Iglesia a tal punto que hubo que cortar el filme para calmar a la Warner Bros y a la Junta Británica de Censura Cinematográfica (la British Board of Film Classification, BBFC).

Los demonios nunca pudo exhibirse en su versión original y con sus pasajes más polémicos. El Vaticano lo llamó «insulto al cine», y esto hizo que se prohibiera en varios países. En Finlandia no pudo verse hasta 2011, cuando cumplió 40 años. En Reino Unido fue boicoteada por grupos conservadores y prohibida en varios cines. En Estados Unidos se la mutiló más aún: de los 111 minutos de la versión británica solo dejaron 108, sin ninguna imagen que mostrara vello púbico. Russell dijo que el resultado era «incomprensible».

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Hasta hace dos días, yo creía que la única forma de ver Los demonios (casi) como lo filmó Ken Russell era un DVD editado en 2012 por el British Film Institute y ya descontinuado, y aún a esa versión le faltaban escenas. Pero el jueves Warner Bros. Clockwork difundió el primer tráiler del incendiario largometraje, restaurado en 4K a partir del negativo original de la cámara, tomando como referencia el montaje privado que el propio Russell, fallecido en 2011, creó en 2004. Por fin en versión completa, The Devils, Los demonios, llegará a los cines en octubre, cinco décadas y media después de su escandaloso estreno. Será la primera película con clasificación NC-17 (no apta para menores de 17 años) proyectada por Warner Bros en sus 103 años de historia.