Muestra Internacional de Cine de Caazapá: estas son las películas que se exhibirán de forma gratuita

La Muestra Internacional de Cine de Caazapá se llevará a cabo este fin de semana, ofreciendo proyecciones gratuitas y charlas con sus realizadores. La programación reunirá películas nacionales e internacionales.

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Este viernes 4 a las 15:30 se pondrá en marcha esta muestra, que se llevará a cabo sobre la calle General Genes, al lado del local de Copaco.

El documental “Profesión cinero”, de Hugo Gamarra, abrirá la programación poniendo en pantalla la historia de Tito Juan Vera, un hombre que se dedicó a llevar el séptimo arte a distintas localidades del país.

A partir de las 18:00 se podrá ver “Ejercicios de memoria”, de Paz Encina, un documental en el que la cineasta paraguaya traza la historia de Agustín Goiburú, desaparecido en la dictadura, a partir de los recuerdos de sus hijos.

Finalmente, a las 20:00 se proyectará el documental “Los últimos”, de Sebastián Peña Escobar. La película retrata los viajes y las diversas reflexiones de un trío de amigos a través del Chaco Paraguayo. Posteriormente, habrá una charla con el director de la película.

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El sábado 5, la programación comenzará a las 11:00 con una película para niños. Se trata de la producción alemana “Checker Tobi y el viaje a los ríos voladores”, de Johannes Honsell. La película presenta a un aventurero que viaja por el mundo para reencontrarse con su amiga.

A las 14:00 se podrá disfrutar de “Un suelo lejano”, un documental del realizador argentino Gabriel Muro, que recoge la historia de la fundación de Nueva Germania. Tras la proyección habrá una charla.

A partir de las 17:00 se presentará el documental alemán “Alrededor del paraíso”, de Yulia Lokshina. La película, estrenada este año en el Festival de Cine de Berlín (Berlinale), fue filmada en Caazapá y retrata la migración de ciudadanos europeos hacia esta zona del país.

La proyección contará con la participación de la directora, el sonidista Alejandro Weyler, el camarógrafo Zeno Legne y la montajista Urte Allfs, quienes ofrecerán una charla al terminar la película.

Esta muestra se realiza con la coordinación de Ñande Cine y el apoyo del Goethe Institut a través del Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum.