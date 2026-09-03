Cine y TV
03 de septiembre de 2026 a la - 17:18

Muestra Internacional de Cine de Caazapá: estas son las películas que se exhibirán de forma gratuita

Imagen de la película "Around Paradise", que fue filmada en Caazapá, buscando generar una reflexión acerca de la realidad de los pobladores locales y los europeos que recientemente se asentaron en el sitio.
Imagen de la película "Alrededor del paraíso", que fue filmada en Caazapá y será presentada este sábado en dicha ciudad.berlinale.de

La primera Muestra Internacional de Cine de Caazapá se llevará a cabo este viernes 4 y sábado 5 en la capital del sexto departamento. Producciones de Paraguay, Argentina y Alemania serán parte de esta actividad, de acceso libre y gratuito.

Por Maripili Alonso

La Muestra Internacional de Cine de Caazapá se llevará a cabo este fin de semana, ofreciendo proyecciones gratuitas y charlas con sus realizadores. La programación reunirá películas nacionales e internacionales.

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Este viernes 4 a las 15:30 se pondrá en marcha esta muestra, que se llevará a cabo sobre la calle General Genes, al lado del local de Copaco.

El documental “Profesión cinero”, de Hugo Gamarra, abrirá la programación poniendo en pantalla la historia de Tito Juan Vera, un hombre que se dedicó a llevar el séptimo arte a distintas localidades del país.

Películas del ciclo de cine paraguayo, que comienza el 30 de mayo en Cine de Barrio
Imagen de la película "Profesión cinero", de Hugo Gamarra.

A partir de las 18:00 se podrá ver “Ejercicios de memoria”, de Paz Encina, un documental en el que la cineasta paraguaya traza la historia de Agustín Goiburú, desaparecido en la dictadura, a partir de los recuerdos de sus hijos.

Escena del documental "Ejercicios de memoria", de Paz Encina.
Escena del documental "Ejercicios de memoria", de Paz Encina.

Finalmente, a las 20:00 se proyectará el documental “Los últimos”, de Sebastián Peña Escobar. La película retrata los viajes y las diversas reflexiones de un trío de amigos a través del Chaco Paraguayo. Posteriormente, habrá una charla con el director de la película.

Imagen del documental "Los últimos", que invita a reflexionar sobre la riqueza natural del Chaco.
Imagen del documental "Los últimos", que invita a reflexionar sobre la riqueza natural del Chaco.

El sábado 5, la programación comenzará a las 11:00 con una película para niños. Se trata de la producción alemana “Checker Tobi y el viaje a los ríos voladores”, de Johannes Honsell. La película presenta a un aventurero que viaja por el mundo para reencontrarse con su amiga.

A las 14:00 se podrá disfrutar de “Un suelo lejano”, un documental del realizador argentino Gabriel Muro, que recoge la historia de la fundación de Nueva Germania. Tras la proyección habrá una charla.

Nueva Germania es el escenario principal de “Un suelo lejano”.
Nueva Germania es el escenario principal de “Un suelo lejano”.

A partir de las 17:00 se presentará el documental alemán “Alrededor del paraíso”, de Yulia Lokshina. La película, estrenada este año en el Festival de Cine de Berlín (Berlinale), fue filmada en Caazapá y retrata la migración de ciudadanos europeos hacia esta zona del país.

Joven sonriente con chaqueta de cuero negro, dos mujeres y un hombre en un evento cultural con cartel de película colorido detrás.
El equipo de la película "Alrededor del paraíso" estará presente en Caazapá para presentar el documental y charlar con el público.

La proyección contará con la participación de la directora, el sonidista Alejandro Weyler, el camarógrafo Zeno Legne y la montajista Urte Allfs, quienes ofrecerán una charla al terminar la película.

Esta muestra se realiza con la coordinación de Ñande Cine y el apoyo del Goethe Institut a través del Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum.