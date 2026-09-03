Estrenos en cartelera: el cine paraguayo regresa con ‘Timoteo’

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay y entre ellas destaca una nueva producción nacional: la comedia Timoteo el loro que se volvió santo, del director Osvaldo Ortiz Faiman.

La trama gira en torno a la muerte accidental del loro de una mujer anciana y los esfuerzos de sus amigas por ocultar lo ocurrido, que inesperadamente desembocan en un malentendido religioso sobre un supuesto milagro.

Amada Gómez (Papá del corazón), Katty Pacuá y Olga Vallejo (El regreso de las sombras) encabezan el elenco, que también incluye a Wilfrido Acosta, Diana Frutos, Miliki Chaves y Paletita Romero.

También cuenta con las participaciones especiales de Menchi Barriocanal, Óscar Acosta, Osmar Aranda, Rubén Rodríguez, Ever Enciso, Luli Aguirre, Robert Grange, Juanze Buzó, Marlene Sautú, Emilio Barreto, Maco Cacavelos y Rafa Kohan.

Cartelera: Horarios de ‘Timoteo el loro que se volvió santo’ en cines de Paraguay

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Acción, animación y terror

Otro estreno destacado de esta semana es el filme surcoreano de acción y terror Zona cero, la nueva película del cineasta Yeon Sang-ho, realizador de la aclamada Tren a Busán (2016).

La película, protagonizada por Jun Ji-hyun y Koo Kyo-hwan, sigue a un grupo de personas debe sobrevivir en un edificio, asediados por personas infectadas por un virus que las convierte en criaturas asesinas luego de un aparente ataque bioterrorista.

Cartelera: Horarios de ‘Zona cero’ en cines de Paraguay

También se estrena hoy La rebelión en la granja, una adaptación animada del clásico literario del mismo nombre de George Orwell, en la que un grupo de animales se apoderan de la granja en la que viven.

En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Seth Rogen (La invitación), Gaten Matarazzo (Stranger Things) y Kieran Culkin (Succession). Es dirigida por Andy Serkis (Venom: Carnage liberado).

Cartelera: Horarios de ‘La rebelión en la granja’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena el filme de terror El heladero, la nueva propuesta del cineasta Eli Roth (Hostel), en la que un pueblo en los Estados Unidos se ve envuelto en caos cuando sus niños enloquecen a causa de unos misteriosos helados.

Cartelera: Horarios de ‘El heladero’ en cines de Paraguay

‘Rápido y furioso’, en reestreno

Esta semana también regresa a cines la primera entrega de la taquillera saga de acción automovilística Rápido y furioso, con motivo del aniversario 25 de su estreno original en 2001.

La película, protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, sigue a un policía encubierto que se adentra en el mundo de las carreras callejeras de Los Ángeles para intentar hallar a los culpables de una serie de audaces robos, pero acaba siendo absorbido por ese mundo y por la influencia de un carismático corredor.

Cartelera: Horarios de ‘Rápido y furioso’ en cines de Paraguay