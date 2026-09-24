El corazón de la bestia

Título original: Heart of the Beast
Dirección: David Ayer
Guion: Cameron Alexander
Elenco: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 101 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:40 (doblada); 14:40; 17:10; 22:10 (subtitulada). Premier, 19:40 (doblada); 14:40; 17:10; 22:10 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:15 (doblada); 13:15; 15:15; 19:15; 21:15 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:40; 15:15; 19:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 19:40; 22:40 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 19:30 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 17:45; 20:30 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 21:15 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:15; 17:15; 19:15 (doblada); 21:50 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 19:10; 21:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:40; 19:35 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 19:10; 21:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 21:15 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00; 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 19:00; 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 18:00 (doblada); 21:10 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 17:30; 19:30 (doblada); 22:40 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 18:50 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:20; 19:30 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 16:40 (doblada).