Cine y TV
24 de septiembre de 2026 a la - 08:28

El corazón de la bestia

Un exmilitar de fuerzas especiales estadounidense y su perro intentan sobrevivir y llegar a la civilización luego de que su avión cae en medio de los gélidos bosques de Alaska.

Por ABC Color
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Título original: Heart of the Beast

Dirección: David Ayer

Guion: Cameron Alexander

Elenco: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 101 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:40 (doblada); 14:40; 17:10; 22:10 (subtitulada). Premier, 19:40 (doblada); 14:40; 17:10; 22:10 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:15 (doblada); 13:15; 15:15; 19:15; 21:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:40; 15:15; 19:30 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 19:40; 22:40 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 19:30 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 17:45; 20:30 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 21:15 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:15; 17:15; 19:15 (doblada); 21:50 (subtitulada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 19:10; 21:10 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:40; 19:35 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 19:10; 21:10 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 21:15 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00; 21:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 19:00; 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 18:00 (doblada); 21:10 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 17:30; 19:30 (doblada); 22:40 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 18:50 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:20; 19:30 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 16:40 (doblada).