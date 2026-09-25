De Paz Encina a “Narciso”: el cine paraguayo marca presencia en festivales de América y Europa

La cineasta paraguaya Paz Encina recibió días pasados un homenaje en la edición número 20 de Cine BH- Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. La misma fue galardonada por la vinculación de su obra con temas como la memoria, historia, las incertidumbres y las permanencias.

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“Construyó una historia marcada por la memoria, los silencios y por la historia de Paraguay. Transformó las lenguas, los territorios y conflictos del país en una escritura cinematográfica singular”, destacó el festival, a través de sus redes sociales.

Encina, por su parte, agradeció el homenaje y recordó que este año se cumplieron también 20 años del estreno de su ópera prima, “Hamaca paraguaya”.

“Quiero que mis películas perduren en el tiempo. Sean parte de lo que uno recuerda como cine latinoamericano”, afirmó la cineasta, en una entrevista publicada en las redes del festival Cine BH.

También afirmó que le gustaría que “el cine latinoamericano tenga una fuerza y una identidad por sí mismo, que deje de estar tan validado por fuera como por un festival europeo, que realmente consigamos una fuerza propia e interna y que sepamos reconocernos por nosotros mismos”.

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Las 20 películas latinoamericanas que marcaron a Paz Encina

Durante el homenaje, la también directora de “EAMI” y “Ejercicios de memoria” compartió un listado de las 20 películas latinoamericanas que de alguna manera marcaron su vida. Ellas son:

Tierra en trance - Glauber Rocha

La hora de los hornos - Fernando Pino Solanas

La Nación clandestina - Jorge Sanjinés

Camila - María Luisa Bemberg

El pueblo - Carlos Saguier

La batalla de Chile - Patricio Guzmán

Edificio Máster - Eduardo Coutinho

El diablo nunca duerme - Lourdes Portillo

Los rubios - Albertina Carri

Santiago - João Moreira Salles

Luz silenciosa - Carlos Reygadas

Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo - Karim Ainouz La ciénaga - Lucrecia Martel

La tempestad - Tatiana Huezo

Whisky - Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll

El tiempo perdido - María Álvarez

Mix tape La Pampa - Andrés Di Tella

Memorias del subdesarrollo - Tomás Gutiérrez Alea

La libertad del diablo - Everardo González

El gran movimiento - Kiro Russo

“Narciso” llega a los festivales de San Sebastián y Biarritz

La película “Narciso”, dirigida por Marcelo Martinessi, sigue su recorrido internacional y desde este viernes se proyectará en el 74 Festival de Cine de San Sebastián, España.

El largometraje es parte de la competencia Horizontes Latinos y se presentará este viernes 25 en la sala Kurzaal 2, a las 12:00 y a las 22:00 (hora de España). Las entradas para la primera función ya están agotadas, mientras que la segunda función marcará la clausura de esta sección del festival.

El sábado a las 20:15 y a las 22:30 volverá a ser proyectada en la sala Trueba, 2. También para la primera función están agotadas las entradas.

En tanto, este domingo se exhibirá la película en el Festival Biarritz Amérique Latine, de Francia. “Narciso” se presentará fuera de competencia, como parte de las proyecciones especiales. La proyección se llevará a cabo en la Gare du Midi a las 12:30 (hora de Francia).

La película está protagonizada por Diro Romero, Manuel Cuenca, Margarita Irún, Arturo Fleitas, Natalia Cálcena y Nahuel Pérez Biscayart.

La trama está ambientada en 1959 y presenta a Narciso, un joven que regresa de Buenos Aires con el rock & roll en las venas y se convierte en una sensación radiofónica. Deseado tanto por hombres como por mujeres, Narciso cautiva e inquieta. Tras su última actuación, es hallado sin vida.

“Bolero rojo” compite en el Festival Audiovisual de Bariloche

El cortometraje “Bolero rojo”, del cineasta paraguayo Ángel Molina también se encuentra participando del Festival Audiovisual Bariloche (FAB), que se lleva a cabo en Argentina.

“Bolero rojo” integra la selección de la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes y se proyectó el miércoles 23 en la Biblioteca Sarmiento de Bariloche. El audiovisual representa a Paraguay en el marco de una competencia que incluye a producciones de otros nueve países de Latinoamérica.

El cortometraje presenta a una cantante Drag queen que se alista para un show cuando su novio le cuenta que es VIH positivo. El cantante lo toma con calma. Sin embargo, sus miedos emergen en escena y descubre que no es tan abierto como pensaba.