Estrenos en cines: supervivencia con Brad Pitt y el reestreno de ‘Avengers’ llegan a Paraguay

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, con propuestas de acción y supervivencia protagonizadas por grandes estrellas, además de la nueva película del estudio de animación DreamWorks.

Uno de los estrenos destacados es el thriller de supervivencia En el corazón de la bestia, que reúne al actor Brad Pitt y al cineasta David Ayer por primera vez desde su película de 2014 Corazones de hierro.

El corazón de la bestia sigue a un militar de fuerzas especiales estadounidense y a su perro de combate retirado mientras intentan sobrevivir y llegar a la civilización luego de que su avión cae en medio de los gélidos bosques de Alaska.

Junto a Pitt protagonizan J.K. Simmons (El contador 2) y Anna Lambe (True Detective: Night Country).

Cartelera: Horarios de ‘En el corazón de la bestia’ en cines de Paraguay

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Lo nuevo de DreamWorks

También destaca entre los estrenos de la semana la nueva película animada del estudio DreamWorks.

La isla olvidada trascurre en Filipinas en la década de 1990 y sigue a dos amigas a punto de separarse porque una de ellas va a mudarse a los Estados Unidos. Sin embargo, ambas son transportadas misteriosamente a una isla mágica donde la memoria se desvanece a medida que uno permanece allí.

La película es codirigida por Joel Crawford, quien tuvo a cargo una de las producciones más aclamadas de DreamWorks de los últimos años: El Gato con Botas: El último deseo.

Cartelera: Horarios de ‘La isla olvidada’ en cines de Paraguay

Acción con Russell Crowe

También se estrena hoy el filme de acción El último gran golpe, que sigue a un dueño de un club nocturno que busca retirarse. Sin embargo, un robo lo pone en la mira de un grupo narcotraficante y lo atrapa en una situación desesperada.

Protagoniza Russell Crowe (Nuremberg) junto a Luke Evans (Midway) y Teresa Palmer (Profesión peligro). La dirección es de Derrick Borte.

Cartelera: Horarios de ‘El último gran golpe’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena hoy en cines la película de terror La raíz del mal, sobre un grupo de adolescentes que descubren una maldición sobrenatural que gira en torno a un imponente roble en su vecindario.

Cartelera: Horarios de ‘La raíz del mal’ en cines de Paraguay

Reestreno extendido de ‘Avengers: Endgame’

Además de los cuatro estrenos, regresa esta semana a cines de Paraguay Avengers: Endgame (2019), el éxito mundial de Marvel Studios, en un reestreno como previa del lanzamiento de la próxima aventura de los Vengadores, Avengers: Doomsday, que llegará en diciembre.

Este reestreno del enfrentamiento final entre los Vengadores con el temible Thanos es una versión extendida de la película original de 2019, que incluye escenas nunca vistas.

Cartelera: Horarios de ‘Avengers: Endgame’ en cines de Paraguay