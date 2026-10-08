Estudiantes paraguayos participan de maratón de creación de cortometrajes en el Oberá en Cortos

Crear seis cortometrajes en tres días. Ese es el desafío que plantea el 1° Montaraz Entre Fronteras, que se puso en marcha hoy en la ciudad argentina de Oberá buscando vincular a estudiantes de diversas universidades de la región, apuntando a generar futuras coproducciones.

Desde Paraguay llegó una delegación de seis alumnos de la Licenciatura en Cinematografía de la Universidad Columbia. En representación de Argentina están estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, mientras que desde Uruguay llegaron los alumnos de la Escuela de Cine Comunitario de Oriente.

También desde Brasil arribaron los alumnos de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA). Por las condiciones climáticas adversas, no pudo llegar a Oberá la delegación de la Universidade Federal de Santa María, también de Brasil.

“Es un niño que desordena el mundo” es la consigna sobre la que están trabajando los seis equipos conformados por los estudiantes de las diversas universidades, distribuyéndose los roles de director, productor, sonido, montaje y dirección de fotografía.

El sábado a las 20:00 en el Cine Teatro Oberá será el estreno de los cortometrajes desarrollados en esta maratón, en el marco del cierre del festival.

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Durante el acto inaugural estuvieron presentes Nicolás Ostrorog, propietario del hotel Cabañas del Parque y presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales; Astrid Becker, subsecretaria de la Juventud de Misiones y Sergio Acosta, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM).

Acosta señaló que para ellos es fundamental el vínculo con las casas de estudios, la universidad. “Ustedes son ya nuevos profesionales del sector audiovisual en sus países, en sus ciudades, en sus provincias. Nos interesa mucho acompañar este tramo y darles herramientas para fortalecerlos”, acotó.

También estuvo presente la directora de cultura de Oberá, Carina Spinozzi; Juancho Ferreira, de la productora De La Tierra y organizador del Oberá en Cortos, quien destacó la importancia del trabajo en red y afirmó que “todos los vinculos que salgan de acá son futuras coproducciones de películas”.

Ivonne Aquino, decana de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), también dio la bienvenida a los estudiantes; mientras que Martín López, coordinador de la maratón, recordó los vínculos que generó a partir de su primera maratón.

“La dinámica se extiende por mucho más, no termina el sábado, no termina cuando termina el gran corto. Sigan en contacto, sigan produciendo, y bienvenidos a esto que es el primer Montaraz Entre Fronteras”, expresó.

Los elegidos para la primera edición de Montaraz Entre Fronteras

La Prof. Verónica Díaz es la docente que se encuentra acompañando a la delegación de la Universidad Columbia que está participando de esta maratón y afirmó que están felices de formar parte de esta actividad para la integración y para poder expandir la formación de los estudiantes.

“El cine es un trabajo en equipo, un trabajo colectivo, donde uno tiene que escuchar muchísimo, en donde uno tiene que adaptarse muchísimo a las situaciones. Este escenario es ideal para que los estudiantes vayan adquiriendo más herramientas para saber comunicarse y cómo trabajar en distintas condiciones y con distintas personas”, expresó.

Explicó que los alumnos llegaron en el marco de un programa de movilidad estudiantil, con el apoyo total de la universidad. Los participantes fueron seleccionados a partir de una convocatoria en la que se evaluaron los perfiles de los estudiantes interesados en venir.

Los integrantes de esta comitiva son Iris, Bruno, Sabri, Elam y Mauricio, quienes se mostraron muy entusiasmados con ser parte de esta maratón, en la que están trabajando en grupos integrados con representantes de las otras universidades.