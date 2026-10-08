Hugo Giménez presenta “Azogue”, su nuevo proyecto cinematográfico, en el Oberá en Cortos

“Volvimos a Oberá, un lugar que siempre nos acoge con los brazos abiertos a todas las actividades y proyectos paraguayos”, señaló Hugo Giménez, en conversación con ABC, acerca de su presencia en la 23° edición del Oberá en Cortos.

El director de “Matar a un muerto” y “Fuera de campo” será uno de los tutores de la maratón de coproducción estudiantil “Montaraz Entre Fronteras”, que se pondrá en marcha hoy con la participación de estudiantes de varias universidades de la región, incluyendo una delegación de la Universidad Columbia de Asunción.

“Vamos a estar trabajando con los chicos ahí en unos intensos tres días de producción de cortometrajes a estrenarse este sábado en el cierre del festival”, detalló.

El cineasta también aprovechará esta visita para presentar “Azogue”, su nuevo proyecto cinematográfico junto al director argentino Pablo Almirón, que aún está en etapa de desarrollo.

Su exposición será este sábado en el marco del Foro Entre Fronteras, que se celebrará en la Casa del Bicentenario de Oberá.

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“Vamos a tener una reunión con instituciones, organizaciones, productores y productoras de la zona porque nuestra idea es seguir propiciando alianzas para una coproducción”, indicó.

“Azogue”, una road movie desde Paraguay hasta el fin del mundo

“Azogue” será una “épica road movie, en tono de thriller o western crepuscular, que transita desde el corazón del Chaco hasta Tierra del Fuego, ahí en el fin del mundo”, señaló el director.

Agregó que el filme mostrará el periplo de dos sicarios que tratan de huir y que son ayudados por una mujer, que ejerce de una especie de oráculo y les dice ‘hay que ir hasta el fin del mundo’.

“Ellos, siguiendo ese vaticinio, transitan esos 5.000 kilómetros hasta el estrecho de Beagle, que está al final del continente”, acotó.

Giménez señaló que la película también exigirá una producción épica, para la cual ahora están trabajando con polos audiovisuales de toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego, para generar una producción por etapas.

Igualmente tienen previsto contar con un equipo fijo que seguirá el trayecto de los personajes desde Paraguay hasta el sur argentino, así como unidades de producción en cada región.

Oberá en Cortos, un sitio de “peregrinación” para los cineastas

“Oberá siempre fue un lugar donde, de alguna manera, veníamos cada año a una especie de peregrinación de la fe sobre ciertos tipos de cine”, señaló Giménez al ser consultado sobre qué representa el Oberá en Cortos para el cine paraguayo.

Agregó que alentó a muchos colegas a venir a las distintas ediciones de este festival y destacó que en este evento “hay algo muy afianzado, trabajado”.

“Prácticamente toda esa Ley de Medios y federalismo audiovisual que surgió hace más de 10, 20 años en Argentina, tiene su origen acá, en lo que generaron estos chicos y chicas que hoy son grandes referentes del audiovisual y del cine misionero”, indicó.

Destacó además la cantidad de producción que se genera en la región y la posibilidad de “generar imaginarios propios”.

“Compartimos territorios, tierra colorada, yerba mate, el río, el bosque y todo lo demás genera, de alguna manera, algo que nos llama cada vez que nos convocan”, acotó.

“Siempre uno va recargado de Oberá, siempre surgen cosas lindas, surgen asociaciones nuevas, proyectos nuevos, nuestras películas circulan siempre por acá, también las de los chicos porque dan lugar a certámenes estudiantiles y universitarios”, concluyó.