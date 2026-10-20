Cine y TV
20 de octubre de 2026 - 14:47

Vídeo: La película paraguaya “De astronautas y fantasmas” llega este jueves a los cines

“De astronautas y fantasmas”, la nueva película del cineasta chileno Luis R. Vera, llegará este jueves a los cines. El largometraje fue íntegramente realizado en Paraguay y cuenta con las actuaciones de Héctor Silva, Sofía Netto y Tomás Arredondo.

Por Maripili Alonso
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Este jueves 22 llegará a los cines “De astronautas y fantasmas”, un drama social y romántico escrito, producido y dirigido por el cineasta chileno Luis R. Vera, quien anteriormente realizó en nuestro país las películas “Mis Ameriguá” (1994) y “Mangoré, por amor al arte” (2015).

La película celebró anoche su avant-première en los Cines Multiplaza, con la presencia de los actores Héctor Silva, Sofía Netto y Tomás Arredondo, quienes protagonizan esta película que se realizó en siete días de rodaje, según destacó el director.

Héctor Silva en chaqueta blanca, Sofía Netto sonriente en vestido verde, Tomás Arredondo y Luis R. Vera con chaquetas oscuras, posan alegremente.
Héctor Silva, Tomás Arredondo, Sofía Netto y Luis R. Vera en el avant-première de la película 'De astronautas y fantasmas'.

La trama sigue a una joven que vive sola junto a su abuelo enfermo, a quien se encarga de cuidar de día y de noche. Su madre está en España y, mientras debe lidiar con los delirios de su abuelo, conoce a un joven repartidor de delivery con quien entabla una relación romántica.

El abuelo, en medio de su enfermedad, conversa con personajes de cuatro acontecimientos que marcan la historia del Paraguay: La independencia en 1811, la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), la Guerra del Chaco (1932-1935) y la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Héctor Silva con rostro tranquilo sobre una mesa con comida, acompañado de una niña y un joven en un comedor acogedor.
Héctor Silva, Sofía Netto y Tomás Arredondo en una de las escenas de la película, que este jueves llega a los cines.

“Un país en una casa...un abuelo enfermo terminal...un romance juvenil...lo viejo no termina de morir...lo nuevo no termina de nacer...sólo hay una solución...”, añade la sinopsis de la película.

El “cine necesario” de Luis R. Vera, quien será distinguido por el Congreso

“Tengo la esperanza que se encuentren con la película”, señaló Vera antes de la proyección. El cineasta se atribuyó la creación de un nuevo género al que denomina “cine necesario”.

“Aquel cine a través del cual nosotros podemos tomar conciencia, cine que hace pensar y sentir”, expresó el realizador, quien también recordó sus estrechos vínculos con nuestro país desde su llegada en la década de los ‘90 para realizar el documental “El país de nunca jamás”.

Hombre con camisón come a la mesa, mujer con camiseta azul escucha. Hombre con cámara graba mientras otro observa desde la puerta.
Imagen de la realización de una de las escenas de la película 'De astronautas y fantasmas'.

Luis R. Vera también comentó que este miércoles recibirá un reconocimiento en el Congreso Nacional “por su destacada contribución a la promoción cinematográfica del país”, según el proyecto presentado por las senadoras Blanca Ovelar y Hermelinda Alvarenga.

El cineasta afirmó que se siente honrado por recibir este reconocimiento en el Congreso Nacional, ya que representan al pueblo paraguayo al que dedicó su película.

Antes de llegar a los cines locales, “De astronautas y fantasmas”, recibió reconocimientos en Italia y Suecia. También se exhibió en México, Estados Unidos y Chile.

De la película también participan Raquel Baeza, Ronald Von Knobloch, Hugo Matto, Matías Miranda y María Liz Barrios.