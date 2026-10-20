Vídeo: La película paraguaya “De astronautas y fantasmas” llega este jueves a los cines

Este jueves 22 llegará a los cines “De astronautas y fantasmas”, un drama social y romántico escrito, producido y dirigido por el cineasta chileno Luis R. Vera, quien anteriormente realizó en nuestro país las películas “Mis Ameriguá” (1994) y “Mangoré, por amor al arte” (2015).

La película celebró anoche su avant-première en los Cines Multiplaza, con la presencia de los actores Héctor Silva, Sofía Netto y Tomás Arredondo, quienes protagonizan esta película que se realizó en siete días de rodaje, según destacó el director.

La trama sigue a una joven que vive sola junto a su abuelo enfermo, a quien se encarga de cuidar de día y de noche. Su madre está en España y, mientras debe lidiar con los delirios de su abuelo, conoce a un joven repartidor de delivery con quien entabla una relación romántica.

El abuelo, en medio de su enfermedad, conversa con personajes de cuatro acontecimientos que marcan la historia del Paraguay: La independencia en 1811, la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), la Guerra del Chaco (1932-1935) y la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

“Un país en una casa...un abuelo enfermo terminal...un romance juvenil...lo viejo no termina de morir...lo nuevo no termina de nacer...sólo hay una solución...”, añade la sinopsis de la película.

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El “cine necesario” de Luis R. Vera, quien será distinguido por el Congreso

“Tengo la esperanza que se encuentren con la película”, señaló Vera antes de la proyección. El cineasta se atribuyó la creación de un nuevo género al que denomina “cine necesario”.

“Aquel cine a través del cual nosotros podemos tomar conciencia, cine que hace pensar y sentir”, expresó el realizador, quien también recordó sus estrechos vínculos con nuestro país desde su llegada en la década de los ‘90 para realizar el documental “El país de nunca jamás”.

Luis R. Vera también comentó que este miércoles recibirá un reconocimiento en el Congreso Nacional “por su destacada contribución a la promoción cinematográfica del país”, según el proyecto presentado por las senadoras Blanca Ovelar y Hermelinda Alvarenga.

El cineasta afirmó que se siente honrado por recibir este reconocimiento en el Congreso Nacional, ya que representan al pueblo paraguayo al que dedicó su película.

Antes de llegar a los cines locales, “De astronautas y fantasmas”, recibió reconocimientos en Italia y Suecia. También se exhibió en México, Estados Unidos y Chile.

De la película también participan Raquel Baeza, Ronald Von Knobloch, Hugo Matto, Matías Miranda y María Liz Barrios.