La comedia “La nueva Focker” es una de las novedades que tendrá desde hoy la cartelera de cines en Paraguay, así como la película animada “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, la nueva producción de Walt Disney Animation Studios.

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En “La nueva Focker”, Ben Stiller y Robert De Niro vuelven a juntarse para seguir las aventuras de la saga “La familia de mi novia” (Meet The Parents).

Bajo la dirección de John Hamburg, coguionista de las tres películas anteriores, en este largometraje veremos a Greg Focker (Stiller) como un padre sobreprotector con sus dos hijos adultos.

Su ansiedad se desborda cuando su hijo Henry (Skyler Gisondo), llega a casa con su formidable nueva novia, Olivia (Ariana Grande), para celebrar el cumpleaños número 80 de Jack Byrnes (De Niro), el suegro de Greg, que sigue siendo tan intimidante como siempre.

La preocupación de Greg se dispara cuando todos reciben a Olivia con los brazos abiertos, incluso Jack, y Henry revela que piensa pedirle matrimonio. Convencido de que Olivia está manipulando a su hijo, Greg se propone sacar la verdad a la luz.

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El reparto vuelve a contar nuevamente con la participación de Teri Polo, Owen Wilson, Blythe Danner. En tanto, se suman al elenco Beanie Feldstein y Eduardo Franco.

“Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, la nueva propuesta animada de Disney

Otra de las novedades en la cartelera es “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, una película de Walt Disney Animation Studios sobre el paso a la adultez.

La película está dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand y codirigida por Josie Trinidad. Fue escrita por Jared Bush (“Zootopia” y “Encanto”).

La trama sigue a Billie Doe, una impulsiva y poco convencional adolescente, que descubre habilidades mágicas que, una vez develadas, la conducen fuera de los suburbios y hacia un reino mágico llamado Hexe.

Obligada a unir fuerzas con su cautelosa madre, Alice, descubrirán misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo de las brujas.

En la versión en inglés se podrán escuchar las voces de Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster, Walton Goggins, Tracey Ullman y Stephen Fry.

“Recen por mí”, un documental sobre la vida del papa Francisco

El listado de estrenos de cine de esta semana se completa con el documental “Recen por mí: la historia de Francisco”, dirigido por el argentino Facundo Bartucci.

Este largometraje narra el inspirador recorrido de Jorge Mario Bergoglio, desde su Argentina natal hasta el Vaticano. En el mismo se destaca su dedicación de toda la vida para enfrentar las injusticias y abordar las crisis humanitarias.