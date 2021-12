“Fotogalería viva” hace frente al intento de censura de Nenecho

Una veintena de fotógrafos portando sus imágenes en gran formato, hicieron frente al intento de censura e inauguraron simbólicamente la muestra del certamen, organizado conjuntamente por el colectivo fotográfico El Ojo Salvaje y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Junto a la solitaria escultura de Fulgencia Almirón, la primera fotógrafa paraguaya, los autores de las imágenes exhibieron las 35 fotografías que fueron seleccionadas por el jurado. Entre ellos estaba Darikson Reyes, autor de la imagen que causó la disconformidad de las autoridades municipales.

El artista señaló que se enteró del intento de censura a través de los directivos de El Ojo Salvaje. “Por una parte me puse contento, porque significa que como artistas algo estamos haciendo bien, que estamos metiendo el dedo en la llaga. Al meter el dedo en la llaga, lo importante es que no importa el dedo sino la llaga en sí. Nosotros como comunicadores tenemos el poder de contar nuestras historias y denunciar un hecho que no queremos que se vuelva a repetir”, expresó.

Añadió que, por otra parte, le “indigna que la historia se siga repitiendo”, recordando la censura y el exilio que vivieron en décadas pasadas artistas como Agustín Pío Barrios, José Asunción Flores o Augusto Roa Bastos por pensar diferente. “No creo que sea tiempo de que nosotros sigamos permitiendo esto como sociedad. Es importante que nuestras autoridades puedan decir justamente que ya no es tiempo para esto”, afirmó.

“Mostrar nuestra historia”

Detalló que tomó la polémica fotografía durante una de las manifestaciones ciudadanas de marzo pasado, cuando la movilización llegó hasta Mburuvicha Róga. “Yo trabajo para una cadena internacional de noticias y estaba haciendo videos realmente. Siempre llevo conmigo mi camarita y una chica estaba haciendo una performance, un muchacho agarró el cartel de la ANR y la chica tiró fuego. Yo lo llamé ‘Premonición’, porque días después se produce la quema del local de la ANR”, comentó el artista.

Abogó además por la importancia de “mostrar nuestra historia”, ya que “el paraguayo es corto de memoria”. “Es importante decirle acá hubo corrupción, en la pandemia te robaron. Los mismos que te robaron ahora siguen en el poder y qué vamos a hacer para cambiar nuestra realidad, qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Si vivimos siendo siempre censurados, vamos a olvidar nuevamente nuestra historia y vamos a condenar a las generaciones venideras a cometer los mismos errores de hoy y ayer”, acotó.

“Es importante abogar por el derecho a protestar que tenemos, a comunicarnos, a expresarnos libremente porque soñamos con un Paraguay mejor”, concluyó.

Las 35 fotografías finalistas del concurso están siendo expuestas, hasta la próxima semana, junto a la carpa instalada por Codehupy en la Plaza de la Democracia para conmemorar la Semana de los Derechos Humanos.