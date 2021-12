“Maestros artesanos” reciben medalla al mérito

La condecoración fue entregada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de un acto organizado por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), con la participación de autoridades de la Secretaría Nacional de Cultura.

El listado de galardonados está encabezado por la maestra artesana Ediltrudis Noguera (56), quien se destaca en la modalidad Cerámica Ñai’upõ, en la ciudad de Tobati, principalmente con su obra “Adán y Eva”.

Catalina Ajejnome Dosape de Vejai (68), nacida en Fortín Ingavi- Filadelfia, departamento de Boquerón, se dedica al Tejido de Karaguatá desde muy joven y hoy enseña el proceso de la extracción de la fibra, los colores, el hilado y a tejer a las nuevas generaciones.

Desde la ciudad de Yataity, departamento de Guairá, también formó parte de este reconocimiento la maestra artesana Cornelia Espínola de Subeldía (83), quien se dedica a tejer el telar y bordar el Ao Po’i desde los 15 años, a través de las técnicas que aprendió de su madre y luego traspasó a sus hijas y nietas.

El tejido de la tradicional Hamaca Paraguaya también estuvo presente a través de la maestra artesana Eustacia Ledesma Verón (92), oriunda de la ciudad de Pirayú (departamento de Paraguarí). Por más de 60 años se dedicó a producir y a enseñar a su comunidad las técnicas para elaborar este elemento representativo de nuestra cultura.

La reconocida ceramista Julia Isidrez Rodas (54) también recibió la medalla al mérito, en reconocimiento a su labor en el barro, a través de las técnicas que aprendió de su madre Juana Marta Rodas quien, a su vez, aprendió las técnicas de su bisabuela Doña María Balbina Cuevas. Su obra está inspirada en animales, insectos y mitos.

La filigrana estuvo representada por Segundo Prudencio Gómez (62), maestro artesano oriundo de Luque, que desde hace más de 45 años se dedica a esta técnica de orfebrería, que requiere de mucha paciencia y amor.

También desde Luque llegó a este reconocimiento el luthier Aurelio Ruiz Díaz (70), que aprendió a los 8 años a elaborar guitarras. En 1970 viajó a Argentina, lo que le permitió aprender nuevas técnicas para mejorar su trabajo.

En la modalidad de Tallado en Madera fue distinguido Milciades Esquivel Núñez (63), maestro artesano oriundo de la ciudad de Tobati, Cordillera. Desde los 8 años aprendió a trabajar en la madera y hoy es maestro de grandes artesanos de su ciudad.

El listado se completa con Rosalina Robles (77), maestra artesana de la Cerámica Ñai’upõ. Oriunda de Yaguarón, se dedica hace más de 50 años a elaborar diferentes piezas utilitarias como el famoso Mbeju Tóva.

“Héroes de la Patria”

La presidenta del IPA, Adriana Ortiz, señaló a los maestros artesanos como “héroes de la Patria” y subrayó el compromiso que tienen con salvaguardar estos saberes y técnicas artesanales. Cuidar lo que somos, lo que nos pertenece para que nadie nos robe. Eso es lo más importante y eso a ustedes los convierten en héroes de la Patria. Por eso, desde el Gobierno Nacional a través del IPA, creamos esta Medalla al Mérito para honrarles y para que todo el pueblo paraguayo sepa quiénes son y que podamos seguir revalorizando lo hermosa que es la artesanía nacional”, expresó.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos ayuda a seguir adelante”, expresó Julia Isidrez, agradeciendo la distinción y recordó el legado de su madre. “Mi mamá me crió solita porque enviudó muy joven, pero salimos adelante con el barro y con mucho esfuerzo. Ella no me dejo una herencia, pero sí algo más valioso que es el amor al trabajo, la disciplina y la técnica del barro”, acotó.