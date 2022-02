Juan Carlos Cañete: “Que no se apague el teatro”

Un primero de febrero de 2002 subía a escena la obra “El diario de Adán y Eva”, dirigida por Mario Santander, en la Manzana de la Rivera. El sueño de Equipo Teatro empezaba en ese preciso momento. Desde allí las obras, los libretos, los talentos, no pararon. En ese mismo sitio pero 20 años después, Cañete y Reyna recibieron el cariño de toda la gente que pasó por la compañía como también de quienes celebran la longevidad de este grupo teatral en nuestro país.

Lea más: Teatro: los veinte de un equipo de primera

El gran cumpleaños contó con muchos invitados, en un emotivo y alegre evento en que se hicieron presentes tanto las risas como las lágrimas. Con los actores Maricha Olitte y Javier Lacognata como maestros de ceremonia, el evento fue un paseo por la historia. Anécdotas, monólogos, canto, baile y hasta un video con fotos y mensajes fueron parte de la fiesta.

Tras un baile de la profesora y coreógrafa Laura Carles con su compañía, la dupla dio el puntapié inicial. “Mi primer paso con ellos fue en la obra “Pijamas”. Fue alucinante. Mi primer protagónico en comedia”, expresó Olitte, quien nombró a Reyna y Cañete como sus “mentores” y los calificó de “directores maravilloso” al fomentar la disciplina en cada elenco.

A su turno, Lacognata afirmó que su debut teatral fue con Equipo Teatro en la obra “Ellos solo piensan en sexo”. “Desde ahí no paramos y de ese momento ya pasaron 14 años”, dijo. Además, ofreció un gran momento cómico al interpretar su monólogo de la obra “Esposados”, en la que en 2009 compartió escenario con Alicia Guerra, Juan Carlos Cañete y Vivi Meza.

La última actriz mencionada llegó después con otro monólogo y más anécdotas. Llevando a Encarnación una obra tenían la directiva de Reyna de no preguntar por sus vestuarios al ser ya ellos actores responsables. Por supuesto Meza hizo la pregunta pues uno de sus cambios se había quedado en Asunción. Improvisó entrando a escena con una camisa y resultó tan bien que lo volvió a repetir en todas las funciones.

Parte del elenco de “Caraduras”, conformado por Javier Lacognata, Lucas Cabrera, Joaquín Díaz Sacco, Dani Willigs y Cañete, ingresó luego para robarse los aplausos con un baile al ritmo del reggaeton. Anunciaron además que la obra subirá a escena el 11 de febrero en el Teatro Municipal.

Willigs quedó luego en escena para ofrecer también palabras de gratitud hacia la compañía que fue “la primera puerta” que se le abrió “a nivel profesional”. “Me enorgullece ser parte de esta historia”, subrayó el actor, cantante y conductor.

Otro momento que irradió mucha alegría fue el cuadro presentado por Gaby Cañete, hija de Juan Carlos, quien con su poderosa voz hizo un mix de canciones de ABBA, teniendo como bailarinas a principales actriz del Paraguay como Regina Bachero, Clotilde Cabral, Lourdes García, Patricia Reyna, Vivi Meza, Tania Foschino, entra otras.

Una princesa recurrente en las obras de Equipo Teatro también llegó para rendir su homenaje en clave de humor: Lory Anderson, quien comandó un sketch sacado de la obra “Patriotitas” para hacer reír a carcajadas a todos los presentes.

Un emotivo video se pudo ver después con un recuento de fotografías, escenas y momentos de las diferentes obras que produjo Equipo Teatro. También muchos amigos de Patricia y Juan Carlos ofrecieron sus palabras de gratitud y de fuerza para seguir por este camino. Asimismo, al final se recordó a personas allegadas a la compañía pero que hoy ya no están, como Beto Ayala, Tito García, Myriam Sienra, Luis Ríos, y otros.

Seguidamente los actores Juan Carlos Moreno, Silvio Rodas y Olga Vallejos entrengaron a Patricia y Juan Carlos placas de reconocimiento por los 20 años de la compañía que iniciaron. Moreno resaltó que ambos dieron a muchos “en todos estos años la posibilidad de subirse a un escenario e interpretar a esos personajes tan queridos”.

Lea más: Vuelve “Calle Teatro” habitando una ciudad diversa

Recordó “Psicosis 4:48″ una de “las obras más maravillosas que tuve la oportunidad de hacer con Patricia, fue un placer”, afirmó. “Decir gracias creo que es poco porque ustedes me han dado, no solo a mí sino al público, algo muy grande y muy lindo”, indicó, para luego celebrar la dramaturgia de Patricia. “Me alegro que tu carrera vaya hacia arriba y te estés animando a escribir”, dijo.

A las placas siguieron flores, dos emblemáticas sillas de directores con sus nombres y una torta para entonar el clásico “cumpleaños feliz”.

Muy emocionado y ya sobre la recta final Juan Carlos contó que muchas cosas pasaron personalmente para ambos en 2021. “Fue muy difícil, entonces no pensábamos en una gran farra, solo dejamos que estuvieran los que quisieran venir espontáneamente para estar con nosotros”, manifestó sobre el festejo.

Lea más: Humor para reír y reflexionar con seis mujeres del stand up nacional

Recordó también ese día del estreno de “El diario de Adán y Eva” en la Manzana de la Rivera. “Ese día en la sala García Lorca estábamos muy nerviosos”, confirmó para luego expresar un deseo: “ojalá podamos verlos a todos trabajando siempre, si no es con Equipo Teatro que estén trabajando con otros grupos, con otros elencos, que no termine el teatro, que no se apague el teatro”, cerró.