Arnaldo André: “Comulgo mucho con el humor”

“Me da una alegría enorme venir a Paraguay y si tengo que actuar, mejor todavía”, expresó Arnaldo André, uno de los actores paraguayos más reconocidos internacionalmente, y que desde hace décadas vive en Argentina. Este reencuentro con el público local se dará este viernes 11 y sábado 12 a las 21:00, en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional).

Esta vez regresa con “Nunca es tarde”, una comedia escrita por Sergio Marcos y Guillermo Camblor, en la que interpretará a un actor con un carácter muy particular.

“Es egoísta, rencoroso, crítico. Es de esa gente que nunca llegó a nada y que dice que es una injusticia lo que que les pasó. Que evidentemente no les llegó el momento o no tienen el talento”, comentó Arnaldo acerca de su personaje. En la trama también aparecen su ex esposa, que además es su representante; y su hija, que también eligió el camino de la actuación y con la que no habla desde hace un par de años.

“Son pocas las veces que el actor tiene en sus manos una obra que le dé tantas satisfacciones, inquietudes, deseos; que desde el primer momento de la lectura uno ya empieza a entusiasmarse, o divertirse con el libreto”, afirmó.

Aseguró que “Nunca es tarde” no es “una comedia pasatista” y “está muy bien escrita”. Añadió que “si bien transcurre en el ámbito de actores, lo que se cuenta puede ocurrir en cualquier ámbito, dentro de una empresa, en un supermercado, en donde la persona podría tener una actividad”.

Más cómodo en la comedia

En sus casi cinco décadas de carrera, Arnaldo André ha realizado diversos papeles en teatro, cine y televisión. Protagonizó telenovelas como “Piel naranja”, “Amor gitano”, “Amo y señor”, “Soy gitano” y “Valientes”. Afirmó que si bien siempre aparentó muy serio en televisión, se siente más cómodo haciendo humor.

“En mis novelas siempre estuvo presente el humor. Siempre que tenía algún problema, con la esposa, la novia, varios dramas, pero siempre algo había ahí que le daba un respiro a la historia”, acotó.

También destacó la importancia de la risa para distraernos un rato de las cosas que están sucediendo en el mundo. “La risa es sana. Yo soy una persona que comulgo mucho con el humor”, expresó.

En la posición del director

En “Nunca es tarde”, Arnaldo André también asumió la dirección de la obra, que llega a Paraguay en el marco de una gira que recorrió diversas ciudades del vecino país. “A mí me gusta mucho la dirección, me fascina, me pasó cuando hice ‘Lectura según Justino’”, recordó, en alusión al largometraje que filmó en su San Bernardino natal y se estrenó en el año 2013.

Comentó que la propuesta de dirigir la obra llegó de la mano del productor Damián Sequeira, destacando además la labor de su asistente de dirección y coach de actores, que le ha permitido relajarse y mantener su concentración en el escenario.

Dijo además que se siente afortunado por contar con una “gran comediante” como Claribel Medina, que con su interpretación le permitió explorar caminos distintos a lo que imaginó para este personaje.

En cuanto a la elección de Jazmín Laport, afirmó que se barajaron algunos nombres, hasta que le pareció la más adecuada para el personaje. “Efectivamente está muy bien, es muy eficaz y dio exactamente con lo que yo quería”, añadió Arnaldo.

Venta de entradas

Las entradas para la obra están disponibles a través de www.passline.com.py. Hasta hoy martes 8 hay una promoción de 2 por G. 300.000 para el sector de Platea Preferencial (filas del 1 al 10). Para el sector Preferenciales (fila 1 a la 18) cuestan G. 200.000 y para el sector de Generales (fila 19 a la 28) cuestan G. 150.000. También se pueden reservar a través del (0986) 799-821.