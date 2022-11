“Ser o no ser”: diversas miradas para Hamlet

La obra de teatro “Ser o no ser, that’s the question”, de Raquel Martínez, subirá a escena en la Casa Sigilos (Palma 751 c/ Ayolas) con funciones a las 19:00 y 21:30 por día en las fechas 25, 26 y 27 de noviembre. Es una adaptación de las obras “Hamlet”, de William Shakespeare, “Hamlet Machine”, de Heiner Müller, y escritos libres de la directora. Las entradas cuestan G. 40.000.