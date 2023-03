Lali González protagonizará la obra “Las cosas maravillosas” en Buenos Aires

La actriz paraguaya llega a la cartelera de la avenida Corrientes con la obra “Las cosas maravillosas”, de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, que tuvo su estreno en el año 2022 y sorprendió al público porteño con una experiencia teatral diferente. El estreno de la versión con Lali González como protagonista será el 24 de abril, en el Multiteratro Comafi, con la dirección de Mey Scápola.

A inicios del 2023, González se mudó al vecino país para desenvolverse como la conductora oficial del programa “¿De qué signo sos?” que forma parejas a través de los signos, con doce estrellas del medio argentino como panelistas, emitido por eltrece todas las siestas. Esta propuesta le llegó luego de su participación en la tira diaria “La 1-5/18″ que le valió una nominación al Martín Fierro.

Un gran presente en Buenos Aires

La actriz comentó que desde su vuelta a Buenos Aires, recibió numerosas ofertas laborales, entre ellas la de la pieza “Las cosas maravillosas”, por la cual pospuso la realización de su show de humor “Loca” en Argentina. González afirma que esta obra es un proyecto teatral ambicioso, una propuesta alternativa a las existentes en la cartelera actual, producida por una importante compañía teatral, con la que busca dejar su huella personal.

“Es mi primera vez en el teatro argentino, en la avenida Corrientes, no es una obra convencional, es una obra que invita al público a formar parte de la historia; hay interacción con el público todo el tiempo. Es para una cantidad reducida de espectadores y está contada de manera intimista y está vista desde una mirada de productores y directores argentinos”, explicó la actriz.

En el 2022, la obra fue protagonizada por Peter Lanzani (Argentina 1985, El Clan) y en poco tiempo se convirtió en una referencia obligada para el público teatral de la ciudad que agotó completamente las entradas de todas las funciones. La temporada 2023 tendrá funciones los días lunes y martes hasta el mes de junio.

Construyendo una relación

En cuanto a su relación con el público argentino, Lali dijo: “Confío y disfruto mucho y me pone contenta porque también muchos paraguayos van a venir a disfrutar de esta pieza. Mi idea era presentar mi unipersonal Loca, pero cuando me llegó el libreto me voló la cabeza por lo desafiante del texto. La última vez que hice este tipo de espectáculo con el nivel de dificultad fue ‘Toc, Toc’. Esto me hizo recordar el lugar de donde provengo: las tablas. La llama sagrada ha tocado mi puerta y es imposible negarme. Aunque me cueste y me cuesta por los desafíos que implica, hay disfrute”.

Sobre su futuro, la cuenta CheNetflix publicó detalles del largometraje “Descansar en paz”, una película protagonizada por Joaquin Furriel, Griselda Siciliani, Gabriel Goity y dirigida por Sebastián Borensztein y en la que Lali al parecer también formaría parte. El film trata sobre un hombre endeudado que decide dejar a su familia y desaparecer.

“En definitiva, vuelve a ser un año muy intenso, me prometí transitar un 2023 más tranquilo, pero mi esencia es más fuerte que todo. Y lo disfruto y me hago cargo”, exclamó Lali.

Sobre la obra

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia, con el objetivo de ayudar a su madre a salir de la depresión. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, Las cosas maravillosas es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.