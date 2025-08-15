Corea Festival: 60 años de cultura y amistad entre Corea y Paraguay

Desde las 11:00 hasta las 23:00, el Centro Cultural Cabildo abrirá sus puertas para recibir a visitantes que deseen celebrar seis décadas de la llegada de la comunidad coreana al país, una historia marcada por el intercambio cultural y la amistad entre ambas naciones.

Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de una variada agenda de actividades para todas las edades. La música en vivo pondrá el ritmo festivo, mientras que la gastronomía coreana ofrecerá sabores auténticos como el bulgogi, el bibimbap o el tteokbokki, que transportarán a los asistentes directamente a Seúl.

Las presentaciones artísticas y de K-Pop sumarán energía juvenil y color, mientras que juegos y actividades interactivas invitarán a participar y aprender más sobre la cultura de Corea del Sur.

Uno de los momentos más esperados será la experiencia de “El Juego del Calamar”, inspirada en la popular serie coreana que conquistó al mundo. Entre las 13:00 y las 16:00, quienes adquieran su entrada especial podrán competir en desafíos recreativos y seguros, además de recibir un buzo exclusivo de la serie. El costo de participación es de Gs. 100.000 e incluye el retiro de la prenda el mismo día, antes del inicio de las competencias.

El acceso general al festival tendrá un valor accesible para todo público: los menores de hasta 7 años ingresarán gratis, los jóvenes de 8 a 18 años abonarán Gs. 10.000 y los adultos mayores de 18 años, Gs. 15.000.

A partir de las 16:00, y repitiéndose cada dos horas, se realizarán sorteos especiales entre los presentes. Entre los premios destacan televisores Samsung y LG de 50” y 65”, así como calzado de marcas reconocidas como New Balance, Crocs y Cole Haan, junto con otros obsequios sorpresa.

El Corea Festival promete ser mucho más que una celebración: será una oportunidad para reforzar los lazos entre Corea y Paraguay, mostrar el aporte cultural de la comunidad coreana y ofrecer a los asistentes un día lleno de sabores, música y experiencias únicas. Una cita ineludible para quienes aman la diversidad cultural y el entretenimiento de calidad.