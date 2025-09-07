Feria y festival anticipan la primavera en la ciudad de Areguá

Anticipándose al inicio de la estación de las flores, este encuentro presentará a expositores de cerámica decorativa y utilitaria, planteritas pintadas a mano, orquídeas, productos de ñanduti, artesanía indígena, plantas como suculentas, tunitas y otras.

En la feria también se podrán encontrar manualidades en crochet, hierbas medicinales, así como dulces, helados y postres de frutillas.

A las 10:00 se podrá visitar el espacio de Estación A - Núcleo Cultural para conocer el rincón Barrett y observar una exposición de fotografías antiguas de la ciudad de Areguá.

En tanto, el festival artístico se iniciará a las 12:30. Se presentarán artistas como la cantante y acordeonista Emily Meza, el grupo Proyecto 88, el requintista Alexander González, Milagros Quiñonez, la Escuela Municipal de Danzas de Areguá y el Ballet de Adultos Mayores de Areguá.

La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Areguá, el Fondec, la Secretaría Nacional de Cultura, la Gobernación de Central y otras entidades.