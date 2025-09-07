Cultura

Feria y festival anticipan la primavera en la ciudad de Areguá

El Espacio Cultural “Estación A” de la ciudad de Areguá realizará hoy su Feria y festival de Primavera. Será en la antigua Estación del Ferrocarril, de 10:00 a 17:00, con acceso libre y gratuito.

Por Maripili Alonso
07 de septiembre de 2025 - 01:00
El grupo Proyecto 88 presentará canciones del rock latinoamericano en la Feria de Primavera.
El grupo Proyecto 88 presentará canciones del rock latinoamericano en la Feria de Primavera.Gentileza

Anticipándose al inicio de la estación de las flores, este encuentro presentará a expositores de cerámica decorativa y utilitaria, planteritas pintadas a mano, orquídeas, productos de ñanduti, artesanía indígena, plantas como suculentas, tunitas y otras.

Lea más: CalleCultura 2025 invita a redescubrir la calle como escenario colectivo

En la feria también se podrán encontrar manualidades en crochet, hierbas medicinales, así como dulces, helados y postres de frutillas.

A las 10:00 se podrá visitar el espacio de Estación A - Núcleo Cultural para conocer el rincón Barrett y observar una exposición de fotografías antiguas de la ciudad de Areguá.

En tanto, el festival artístico se iniciará a las 12:30. Se presentarán artistas como la cantante y acordeonista Emily Meza, el grupo Proyecto 88, el requintista Alexander González, Milagros Quiñonez, la Escuela Municipal de Danzas de Areguá y el Ballet de Adultos Mayores de Areguá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Areguá, el Fondec, la Secretaría Nacional de Cultura, la Gobernación de Central y otras entidades.

Enlace copiado