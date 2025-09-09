Pinta Art Week 2025: una semana para disfrutar y pensar sobre el arte en Asunción

Tras tres exitosas ediciones consecutivas de Pinta Sud Asu, la organización decidió realizar una cuarta y última Pinta Art Week en nuestro país. La curaduría de esta semana de arte está a cargo de Irene Gelfman, curadora global de Pinta, y Adriana Almada, curadora general del evento.

La apertura será este miércoles 10 de septiembre en la Casa Ardissone (25 de mayo 731 entre Tacuarí y Estados Unidos). A partir de las 15:00 se podrán visitar las muestras “El nombre del mundo es bosque”, de Fernando Allen; y la muestra colectiva “Paraguay Arte Contemporáneo”. Ambas tienen como curadora a Adriana Almada.

Desde las 17:00 se realizará el circuito por galerías y espacios de arte. En la primera jornada se visitarán las muestras “todo alrededor MALEZA”, de Wolfgang Krauch; y “Manifestantes”, de Gary Vera; en el Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro (Grabadores del Cabichuí c/ Cañada).

También se visitará “Bellas heridas”, de Belén Rodríguez, en el local de la Fundación Migliorisi, ubicado junto al Museo del Barro.

En Artística Galería de Arte (Denis Roa 1034) se habilitará “La historia imperfecta”, de Bettina Brizuela; mientras que en Viedma Galería de Arte (Denis Roa 768) se presentará una exposición de Christian Ceuppens y Carolina Noguera.

El circuito se completará con BGN/Arte (Augusto Roa Bastos c/ España- Paseo La Peregrina) donde desde las 18:00 se presentará “Error”, una muestra individual de Paule, con curaduría de Fernando Moure.

En el marco de esta edición de Pinta Art Week, este viernes y sábado se realizarán foros que buscan poner en relación a curadores, artistas, gestores y referentes de la escena nacional e internacional, para pensar de forma conjunta temas fundamentales de la actualidad en el arte.

Los encuentros serán en la Casa de la Integración de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), ubicada sobre la Avda. Mcal. López c/ República Dominicana, donde también se puede visitar la exposición del concurso “Creadoras”.

El viernes a las 16:30 será el foro “Arte, comunidad y reflexión”, con la participación de Andrea Vázquez, presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y Lucrecia Lionti, artista visual y educadora.

El sábado a las 10:30 será el foro “Fundaciones y colecciones” con la participación de Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo, y Martín Craciun, curador y director del Instituto Nacional de Artes Visuales de Uruguay.

También serán parte de este encuentro Natalia Ántola, directora general de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura; y Eleonora Jaureguiberry, coordinadora general de Malba Puertos.

Los interesados en participar de los foros pueden registrarse a través de la web asunción.pinta.art.