Pacto por la Chacarita: una iniciativa para fortalecer el desarrollo cultural y comunitario del barrio

El proyecto busca revalorizar su patrimonio, promover la participación ciudadana y acompañar procesos de inclusión social y creatividad local, situando a la comunidad como el eje fundamental del proceso.

El lanzamiento formó parte del primer Tour Guarania UNESCO, una actividad que expande el proyecto “Chacatours Guarania – José Asunción Flores y su barrio”. Este recorrido conecta memoria, música y territorio, y ha permitido visibilizar el legado de la guarania como patrimonio cultural inmaterial, así como su vínculo profundo con la historia y la identidad de la Chacarita.

La iniciativa se enmarca en el Pacto por la Cultura 2030, adoptado en distintos países de América Latina para promover el desarrollo sostenible, la cohesión social y el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la cooperación.

A partir de aquí entran en juego diversas instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones comunitarias y entidades privadas que, mediante el pacto, articulan esfuerzos para fortalecer la identidad del barrio, dinamizar la economía creativa, promover narrativas positivas y contribuir a una cultura de paz.

Entre estas instituciones se cuentan la Secretaría Nacional de Cultura, la Unesco, la Fundación Itaú Paraguay, Mentu, la Municipalidad de Asunción, la Fundación Arturo Pereira y Comisiones Vecinales e Instituciones de la Chacarita (COSIC).

El pacto orienta sus acciones a fortalecer procesos comunitarios, especialmente con juventudes y emprendedores; impulsar nuevos productos culturales y turísticos, como el Tour Guarania UNESCO y Chacatours; posicionar la Marca Chacarita; apoyar la formalización de mipymes culturales y creativas; y promover narrativas que fortalezcan la convivencia y la identidad local.

La importancia del desarrollo comunitario

En el acto, distintas voces destacaron el alcance de la iniciativa. La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, subrayó que el acuerdo permitirá unir a la sociedad civil, organismos internacionales y al Estado para “generar acciones concretas de revalorización y puesta en valor del barrio, cuna de la guarania”.

Desde el sector privado, el director ejecutivo de Fundación Itaú Paraguay, Robert Galeano, remarcó que la iniciativa se sostiene gracias al trabajo conjunto y la participación activa de la comunidad. Por su parte, el director de la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo, Ernesto Fernández Polcuch, señaló que “la articulación institucional permitirá avanzar hacia los cambios que la comunidad necesita”.

El acuerdo se articula en seis ejes estratégicos: identidad y patrimonio; juventud y cohesión social; economía creativa y emprendimiento; turismo comunitario; comunicación y narrativas positivas; e inclusión urbana y sostenibilidad.

El Pacto por la Chacarita reafirma el compromiso de acompañar el crecimiento cultural y comunitario del barrio Ricardo Brugada mediante un proceso sostenido que integra memoria, creatividad y participación.

Celebración del aniversario de la declaración de la UNESCO

En el marco del Año Nacional de la Guarania, el 3 de diciembre se realizará un encuentro en el litoral del Palacio de López para conmemorar el primer aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La actividad, desde las 19:00, contará con un concierto de la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP) y artistas invitados, en una velada dedicada a celebrar, recordar y seguir fortaleciendo este género emblemático.