Reconocimiento internacional del ñai’ũpo: destacan el rol de las alfareras para su protección

El ñai’ũpo, una artesanía ancestral de la cerámica paraguaya, fue inscrito oficialmente este 9 de diciembre de 2025 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere Medidas Urgentes de Salvaguardia de la UNESCO, durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental realizada en Nueva Delhi, India. La decisión fue celebrada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y las comunidades ceramistas que impulsaron la candidatura.

Durante la plenaria, la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei, compartió un mensaje en video celebrando la decisión del Comité. “Celebramos que el ñai’ũpo, nacido de la tierra y transmitido con dedicación, hoy forma parte del patrimonio cultural del mundo, un legado que continúa afirmando quiénes somos como pueblo paraguayo”, expresó.

Lea más: “Del estero al fuego: el Ñai’ũpo de Kambuchi Apo”

También destacó que las expresiones culturales “no son estáticas: evolucionan, dialogan con el presente y se sostienen gracias al compromiso de sus comunidades”.

La delegación paraguaya estuvo encabezada por Natalia Antola Guggiari, directora general de Patrimonio Cultural de la SNC, acompañada por representantes de la Delegación Permanente del Paraguay ante la UNESCO.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una candidatura impulsada desde las comunidades

La postulación del ñai’ũpo surgió del pedido de artesanas de distintas comunidades, quienes solicitaron apoyo a la Secretaría Nacional de Cultura, institución que preside el Comité Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En 2021, el ñai’ũpo fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay, y posteriormente el Comité decidió avanzar hacia su registro internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde entonces, la SNC y las comunidades ceramistas elaboraron un expediente técnico que identificó los principales riesgos que enfrenta el oficio y las medidas necesarias para garantizar su continuidad.

Lea más: Ciclo de encuentro de prácticas ancestrales

UNESCO destaca el compromiso comunitario

El Comité Intergubernamental de la UNESCO determinó que el ñai’ũpo cumple con todos los criterios para ingresar a la lista de salvaguardia urgente. Entre los puntos resaltados están:

La riqueza del conocimiento transmitido de generación en generación, especialmente entre mujeres artesanas.

La profunda conexión del oficio con la identidad comunitaria.

La claridad del diagnóstico de riesgos que amenazan su continuidad.

El compromiso sostenido de las artesanas y la colaboración con la SNC en el plan de salvaguardia.

Lea más: Paraguay busca un nuevo reconocimiento de la UNESCO con la cerámica ancestral Ñai’ũpo

¿Qué es el ñai’ũpo?

El ñai’ũpo es una de las prácticas artesanales más emblemáticas del país, presente en comunidades de Itá, Tobatí y Yaguarón. Su elaboración combina:

Recolección de barro negro de esteros o canteras, según saberes transmitidos en guaraní.

Mezcla de la arcilla con polvo de ladrillo.

Modelado mediante el método del colombín, alisado con tacuara y otras herramientas tradicionales.

Decoración con pigmentos naturales, como el " tapyta" de la tierra colorada.

Cocción en hornos de leña durante varias horas, seguida por un proceso de ahumado que le otorga su característico tono negruzco.

Además de su destreza técnica, la práctica expresa una relación profunda entre comunidad, territorio y memoria cultural, aspectos que son esenciales para su continuidad.